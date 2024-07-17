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В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России - РИА Новости, 17.07.2024
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18:28 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/ssha-1960325713.html
В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России
В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России - РИА Новости, 17.07.2024
В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России
Антироссийские шаги США на Украине могут спровоцировать глобальный конфликт, заявил отставной советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:28
2024-07-17T18:28
в мире
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Антироссийские шаги США на Украине могут спровоцировать глобальный конфликт, заявил отставной советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Просыпайтесь! Безрассудные действия Вашингтона на Украине и безоговорочная поддержка Вашингтоном безжалостной войны Израиля на уничтожение сектора Газа &lt;…&gt; наносят непоправимый ущерб американским интересам. Эти действия грозят спровоцировать гораздо более широкую войну с ядерными державами", — написал он в социальной сети X.Ранее российские государственные деятели неоднократно предупреждали, что Соединенные Штаты и НАТО стали стороной конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что альянс втягивается в противостояние в соседней республике.По его словам, Москва не хочет прямого столкновения с НАТО, но если кто-то на Западе этого пожелает, она готова к любым сценариям.
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960310318.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России

Макгрегор: действия США на Украине приближают большую войну с ядерными державами

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие во время учений Noble Partner в Грузии
Американские военнослужащие во время учений Noble Partner в Грузии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Американские военнослужащие во время учений Noble Partner в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Антироссийские шаги США на Украине могут спровоцировать глобальный конфликт, заявил отставной советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Просыпайтесь! Безрассудные действия Вашингтона на Украине и безоговорочная поддержка Вашингтоном безжалостной войны Израиля на уничтожение сектора Газа <…> наносят непоправимый ущерб американским интересам. Эти действия грозят спровоцировать гораздо более широкую войну с ядерными державами", — написал он в социальной сети X.
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Киеве анонсировали "несколько военных событий" перед окончанием конфликта
Вчера, 17:45
Ранее российские государственные деятели неоднократно предупреждали, что Соединенные Штаты и НАТО стали стороной конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что альянс втягивается в противостояние в соседней республике.
По его словам, Москва не хочет прямого столкновения с НАТО, но если кто-то на Западе этого пожелает, она готова к любым сценариям.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
СМИ: по Украине ударил неожиданный враг
Вчера, 14:44
 
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