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В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России

В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России - РИА Новости, 17.07.2024

В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России

Антироссийские шаги США на Украине могут спровоцировать глобальный конфликт, заявил отставной советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:28

2024-07-17T18:28

2024-07-17T18:28

в мире

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Антироссийские шаги США на Украине могут спровоцировать глобальный конфликт, заявил отставной советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Просыпайтесь! Безрассудные действия Вашингтона на Украине и безоговорочная поддержка Вашингтоном безжалостной войны Израиля на уничтожение сектора Газа <…> наносят непоправимый ущерб американским интересам. Эти действия грозят спровоцировать гораздо более широкую войну с ядерными державами", — написал он в социальной сети X.Ранее российские государственные деятели неоднократно предупреждали, что Соединенные Штаты и НАТО стали стороной конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что альянс втягивается в противостояние в соседней республике.По его словам, Москва не хочет прямого столкновения с НАТО, но если кто-то на Западе этого пожелает, она готова к любым сценариям.

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960310318.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, министерство обороны сша