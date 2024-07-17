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В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России
В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России - РИА Новости, 17.07.2024
В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России
Антироссийские шаги США на Украине могут спровоцировать глобальный конфликт, заявил отставной советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:28
2024-07-17T18:28
2024-07-17T18:28
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Антироссийские шаги США на Украине могут спровоцировать глобальный конфликт, заявил отставной советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Просыпайтесь! Безрассудные действия Вашингтона на Украине и безоговорочная поддержка Вашингтоном безжалостной войны Израиля на уничтожение сектора Газа <…> наносят непоправимый ущерб американским интересам. Эти действия грозят спровоцировать гораздо более широкую войну с ядерными державами", — написал он в социальной сети X.Ранее российские государственные деятели неоднократно предупреждали, что Соединенные Штаты и НАТО стали стороной конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что альянс втягивается в противостояние в соседней республике.По его словам, Москва не хочет прямого столкновения с НАТО, но если кто-то на Западе этого пожелает, она готова к любым сценариям.
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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России
Макгрегор: действия США на Украине приближают большую войну с ядерными державами