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Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости, 17.07.2024
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13:17 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости, 17.07.2024
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:17
2024-07-17T13:17
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также отразили контратаку, противник потерял до 650 военных, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны. "Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и двенадцать автомобилей", - добавили в российском ведомстве. Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 хорватского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М777 производства США, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". Также уничтожены три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240530/zapad-1949346935.html
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в мире, харьковская область, сша, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, США, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Минобороны: ВСУ потеряли до 650 военных в Харьковской области и ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также отразили контратаку, противник потерял до 650 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
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Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны.
«
"Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и двенадцать автомобилей", - добавили в российском ведомстве.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 хорватского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М777 производства США, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Также уничтожены три склада боеприпасов.
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