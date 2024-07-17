https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости, 17.07.2024

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:17

2024-07-17T13:17

2024-07-17T13:17

в мире

харьковская область

сша

луганская народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c3995b01206fa916843f8073a6c4ec1c.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также отразили контратаку, противник потерял до 650 военных, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны. "Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и двенадцать автомобилей", - добавили в российском ведомстве. Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 хорватского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М777 производства США, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". Также уничтожены три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240530/zapad-1949346935.html

https://ria.ru/20240715/svo-1959757862.html

харьковская область

сша

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, сша, луганская народная республика, вооруженные силы украины