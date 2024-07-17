https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости, 17.07.2024
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:17
2024-07-17T13:17
2024-07-17T13:17
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также отразили контратаку, противник потерял до 650 военных, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны. "Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и двенадцать автомобилей", - добавили в российском ведомстве. Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 хорватского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М777 производства США, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". Также уничтожены три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240530/zapad-1949346935.html
https://ria.ru/20240715/svo-1959757862.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, сша, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, США, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Минобороны: ВСУ потеряли до 650 военных в Харьковской области и ЛНР
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР, а также отразили контратаку, противник потерял до 650 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ
и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны.
«
"Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США
и двенадцать автомобилей", - добавили в российском ведомстве.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 хорватского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М777 производства США, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Также уничтожены три склада боеприпасов.