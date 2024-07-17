https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960216564.html

У ВСУ под Харьковом не осталось советской техники, рассказал оператор БПЛА

У ВСУ под Харьковом не осталось советской техники, рассказал оператор БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024

У ВСУ под Харьковом не осталось советской техники, рассказал оператор БПЛА

ВСУ используют в Харьковской области преимущественно технику НАТО и продукцию ВПК Украины, советские образцы почти не встречаются, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:53

2024-07-17T12:53

2024-07-17T12:53

специальная военная операция на украине

харьковская область

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вооруженные силы украины

нато

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июл – РИА Новости. ВСУ используют в Харьковской области преимущественно технику НАТО и продукцию ВПК Украины, советские образцы почти не встречаются, сообщил РИА Новости оператор "Ланцета" группировки войск "Север" с позывным "Ёж". "В последнее время замечаю такую тенденцию, что у противника все меньше встречаются советские экземпляры техники: орудия, танки, бронетранспортеры. Чаще всего появляются именно зарубежные, натовские орудия – БТР, такие как М113, и так далее. Потому что советская, скорее всего, у них заканчивается", - рассказал "Ёж". Российский военный отметил, что из всей западной артиллерии украинские военные особенно берегут от уничтожения "Ланцетами" американские 155-мм гаубицы М777, используя вместо них орудия предыдущего поколения М198 или легкие полевые 105-мм гаубицы М119. "М777 - да, реже замечаются. Больше модели М198, М119, по своим тактико-техническим характеристикам они похуже. Потому что, как правило, это лакомая цель, М777. Она очень хорошо горит от прямого попадания "Ланцета", - рассказал "Ёж". Помимо западной техники, оператор "Ланцета" отметил, что ВСУ массово используют продукцию украинского ВПК. К примеру, его расчету встречаются БТР "Буцефал" и украинская колесная самоходная гаубица 2С22 "Богдана". "Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр 155 мм. "Буцефал" же был разработан 2002 году Харьковским конструкторским бюро машиностроения. "Очень часто встречается именно БТР "Буцефал". Не так давно один уничтожали. Экипаж бросил при малейшем выстреле артиллерии, а мы уже дожгли прямым попаданием. Вспыхнул хорошо, боекомплекта было много. Горел красиво. САУ "Богдана" тоже встречается. Уже, по-моему, не менее четырех уничтожено", - рассказал "Ёж".

https://ria.ru/20240518/artilleriya-1946831696.html

https://ria.ru/20240704/vsu-1957248507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, украина, вооруженные силы украины, нато, безопасность