https://ria.ru/20240717/souchastniki-1960319016.html

Лавров в ООН назвал США соучастниками конфликтов на Украине и в Газе

Лавров в ООН назвал США соучастниками конфликтов на Украине и в Газе - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров в ООН назвал США соучастниками конфликтов на Украине и в Газе

Передача Израилю вооружений со стороны США делает их прямыми соучастниками конфликта, как и в ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:03

2024-07-17T18:03

2024-07-17T18:25

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ООН, 17 июл — РИА Новости. Передача Израилю вооружений со стороны США делает их прямыми соучастниками конфликта, как и в ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку."Поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон, всем это понятно, стал прямым соучастником конфликта, так же как и в случае ситуации на Украине", — подчеркнул он.По словам министра, если Вашингтон прекратит поддержку Тель-Авива, кровопролитие в Газе остановится. Тем не менее Соединенные Штаты или не хотят, или не могут этого сделать.Глава МИД добавил, что под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с Израилем оказались другие его соседи, в частности Ливан. Он отдельно подчеркнул ежедневный рост напряжения на "голубой линии", разделяющей две страны.Лавров также отметил, что предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, имеющих влияние на группировки в Газе, остается в силе. Если между ними будет единогласие, они помогут преодолеть расколы в палестинских рядах, добавил он.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240704/palestina-1957236797.html

https://ria.ru/20240716/armija-1960104418.html

https://ria.ru/20240717/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

украина

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в мире, сша, оон, сергей лавров, израиль, украина