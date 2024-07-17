Лавров в ООН назвал США соучастниками конфликтов на Украине и в Газе
Лавров в ООН назвал США прямыми соучастниками конфликтов на Украине и в Газе
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
ООН, 17 июл — РИА Новости. Передача Израилю вооружений со стороны США делает их прямыми соучастниками конфликта, как и в ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
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"Поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон, всем это понятно, стал прямым соучастником конфликта, так же как и в случае ситуации на Украине", — подчеркнул он.
По словам министра, если Вашингтон прекратит поддержку Тель-Авива, кровопролитие в Газе остановится. Тем не менее Соединенные Штаты или не хотят, или не могут этого сделать.
Глава МИД добавил, что под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с Израилем оказались другие его соседи, в частности Ливан. Он отдельно подчеркнул ежедневный рост напряжения на "голубой линии", разделяющей две страны.
Лавров также отметил, что предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, имеющих влияние на группировки в Газе, остается в силе. Если между ними будет единогласие, они помогут преодолеть расколы в палестинских рядах, добавил он.
Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.