Рейтинг@Mail.ru
Лавров в ООН назвал США соучастниками конфликтов на Украине и в Газе - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 17.07.2024 (обновлено: 18:25 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/souchastniki-1960319016.html
Лавров в ООН назвал США соучастниками конфликтов на Украине и в Газе
Лавров в ООН назвал США соучастниками конфликтов на Украине и в Газе - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров в ООН назвал США соучастниками конфликтов на Украине и в Газе
Передача Израилю вооружений со стороны США делает их прямыми соучастниками конфликта, как и в ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:03
2024-07-17T18:25
в мире
сша
оон
сергей лавров
израиль
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960318610_1052:474:3086:1618_1920x0_80_0_0_88665ccd97a9c33afa557a99bcbaa28d.jpg
ООН, 17 июл — РИА Новости. Передача Израилю вооружений со стороны США делает их прямыми соучастниками конфликта, как и в ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.&quot;Поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон, всем это понятно, стал прямым соучастником конфликта, так же как и в случае ситуации на Украине&quot;, — подчеркнул он.По словам министра, если Вашингтон прекратит поддержку Тель-Авива, кровопролитие в Газе остановится. Тем не менее Соединенные Штаты или не хотят, или не могут этого сделать.Глава МИД добавил, что под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с Израилем оказались другие его соседи, в частности Ливан. Он отдельно подчеркнул ежедневный рост напряжения на "голубой линии", разделяющей две страны.Лавров также отметил, что предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, имеющих влияние на группировки в Газе, остается в силе. Если между ними будет единогласие, они помогут преодолеть расколы в палестинских рядах, добавил он.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240704/palestina-1957236797.html
https://ria.ru/20240716/armija-1960104418.html
https://ria.ru/20240717/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960318610_973:232:3086:1817_1920x0_80_0_0_f1897824a6aa006420a37b08fe18d05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, сергей лавров, израиль, украина
В мире, США, ООН, Сергей Лавров, Израиль, Украина
Лавров в ООН назвал США соучастниками конфликтов на Украине и в Газе

Лавров в ООН назвал США прямыми соучастниками конфликтов на Украине и в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл — РИА Новости. Передача Израилю вооружений со стороны США делает их прямыми соучастниками конфликта, как и в ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
«

"Поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон, всем это понятно, стал прямым соучастником конфликта, так же как и в случае ситуации на Украине", — подчеркнул он.

Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины
4 июля, 00:00
По словам министра, если Вашингтон прекратит поддержку Тель-Авива, кровопролитие в Газе остановится. Тем не менее Соединенные Штаты или не хотят, или не могут этого сделать.
Глава МИД добавил, что под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с Израилем оказались другие его соседи, в частности Ливан. Он отдельно подчеркнул ежедневный рост напряжения на "голубой линии", разделяющей две страны.
Лавров также отметил, что предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, имеющих влияние на группировки в Газе, остается в силе. Если между ними будет единогласие, они помогут преодолеть расколы в палестинских рядах, добавил он.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации половины руководства ХАМАС
16 июля, 19:09

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАООНСергей ЛавровИзраильУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала