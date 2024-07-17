https://ria.ru/20240717/sooruzhenija-1960267531.html

Мощность обновленных очистных сооружений в липецких Грязях увеличится вдвое

Мощность обновленных очистных сооружений в липецких Грязях увеличится вдвое - РИА Новости, 17.07.2024

Мощность обновленных очистных сооружений в липецких Грязях увеличится вдвое

Модернизация очистных сооружений в городе Грязи Липецкой области выполнена более чем на 70%; после ввода в эксплуатацию их производительность увеличится вдвое,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:38

2024-07-17T15:38

2024-07-17T15:38

липецкая область

жкх

грязи

липецкая область

грязинский район

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Модернизация очистных сооружений в городе Грязи Липецкой области выполнена более чем на 70%; после ввода в эксплуатацию их производительность увеличится вдвое, что значительно улучшит качество работы и очистки стоков, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, подрядчик практически закончил все работы по обновлению здания механической очистки и воздуходувок. В настоящее время идет установка системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Также ведется модернизация одного из аэротенков, где монтируют новые системы перемешивания и рециркуляции. Артамонов особо отметил тот факт, что после ввода в эксплуатацию, производительность грязинских очистных увеличится вдвое – до 12 тысяч кубических метров, что позволит улучшить качество очистки стоков. Это важно, учитывая, что объект обслуживает не только город Грязи, но и весь Грязинский район, включая расположенные на его территории предприятия особой экономической зоны "Липецк". "Модернизация этих объектов позволит не только снизить аварийность сетей и нарастить мощность, но и улучшит экологическую обстановку", – отметил глава региона. Он добавил, что на модернизацию очистных сооружений направлено более 160 миллионов рублей в рамках специального казначейского кредита (СКК). Также за счет СКК в регионе в этом году реконструируют очистные сооружения в поселке совхоза Агроном Лебедянского района и канализационную насосную станцию в Данкове.

https://ria.ru/20231129/ekotekhnopark-1912580215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, грязи, липецкая область, грязинский район, игорь артамонов, "липецк"