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Мощность обновленных очистных сооружений в липецких Грязях увеличится вдвое - РИА Новости, 17.07.2024
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Липецкая область
 
15:38 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/sooruzhenija-1960267531.html
Мощность обновленных очистных сооружений в липецких Грязях увеличится вдвое
Мощность обновленных очистных сооружений в липецких Грязях увеличится вдвое - РИА Новости, 17.07.2024
Мощность обновленных очистных сооружений в липецких Грязях увеличится вдвое
Модернизация очистных сооружений в городе Грязи Липецкой области выполнена более чем на 70%; после ввода в эксплуатацию их производительность увеличится вдвое,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:38
2024-07-17T15:38
липецкая область
жкх
грязи
липецкая область
грязинский район
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Модернизация очистных сооружений в городе Грязи Липецкой области выполнена более чем на 70%; после ввода в эксплуатацию их производительность увеличится вдвое, что значительно улучшит качество работы и очистки стоков, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, подрядчик практически закончил все работы по обновлению здания механической очистки и воздуходувок. В настоящее время идет установка системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Также ведется модернизация одного из аэротенков, где монтируют новые системы перемешивания и рециркуляции. Артамонов особо отметил тот факт, что после ввода в эксплуатацию, производительность грязинских очистных увеличится вдвое – до 12 тысяч кубических метров, что позволит улучшить качество очистки стоков. Это важно, учитывая, что объект обслуживает не только город Грязи, но и весь Грязинский район, включая расположенные на его территории предприятия особой экономической зоны "Липецк". "Модернизация этих объектов позволит не только снизить аварийность сетей и нарастить мощность, но и улучшит экологическую обстановку", – отметил глава региона. Он добавил, что на модернизацию очистных сооружений направлено более 160 миллионов рублей в рамках специального казначейского кредита (СКК). Также за счет СКК в регионе в этом году реконструируют очистные сооружения в поселке совхоза Агроном Лебедянского района и канализационную насосную станцию в Данкове.
https://ria.ru/20231129/ekotekhnopark-1912580215.html
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жкх, грязи, липецкая область, грязинский район, игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, ЖКХ, Грязи, Липецкая область, Грязинский район, Игорь Артамонов, "Липецк"

Мощность обновленных очистных сооружений в липецких Грязях увеличится вдвое

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОчистные сооружения
Очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Очистные сооружения . Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Модернизация очистных сооружений в городе Грязи Липецкой области выполнена более чем на 70%; после ввода в эксплуатацию их производительность увеличится вдвое, что значительно улучшит качество работы и очистки стоков, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, подрядчик практически закончил все работы по обновлению здания механической очистки и воздуходувок. В настоящее время идет установка системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Также ведется модернизация одного из аэротенков, где монтируют новые системы перемешивания и рециркуляции.
Артамонов особо отметил тот факт, что после ввода в эксплуатацию, производительность грязинских очистных увеличится вдвое – до 12 тысяч кубических метров, что позволит улучшить качество очистки стоков. Это важно, учитывая, что объект обслуживает не только город Грязи, но и весь Грязинский район, включая расположенные на его территории предприятия особой экономической зоны "Липецк".
"Модернизация этих объектов позволит не только снизить аварийность сетей и нарастить мощность, но и улучшит экологическую обстановку", – отметил глава региона.
Он добавил, что на модернизацию очистных сооружений направлено более 160 миллионов рублей в рамках специального казначейского кредита (СКК). Также за счет СКК в регионе в этом году реконструируют очистные сооружения в поселке совхоза Агроном Лебедянского района и канализационную насосную станцию в Данкове.
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Липецкая областьЖКХГрязиЛипецкая областьГрязинский районИгорь Артамонов"Липецк"
 
 
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