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СМИ раскрыли, когда пройдет голосование по номинации Байдена - РИА Новости, 17.07.2024
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22:34 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/smi-1960370432.html
СМИ раскрыли, когда пройдет голосование по номинации Байдена
СМИ раскрыли, когда пройдет голосование по номинации Байдена - РИА Новости, 17.07.2024
СМИ раскрыли, когда пройдет голосование по номинации Байдена
Национальный комитет Демократической партии США решил, что голосование по номинации действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата на выборах пройдет... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:34
2024-07-17T22:34
в мире
огайо
сша
чикаго
джо байден
дональд трамп
чак шумер
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США решил, что голосование по номинации действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата на выборах пройдет не ранее первого августа, сообщил телеканал CBS, ссылаясь на письмо комитета. Ранее сообщалось, что демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом на пост президента уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии, который должен пройти в Чикаго с 19 по 22 августа. "Голосование не начнется раньше 1 августа… Ничего из этого не будет поспешным. В отличие от другой крупной политической партии нашей страны наши правила устанавливаются на публичных собраниях, закрепленных в уставе партии и ее традициях. Это будет продолжаться в цикле 2024 года, как и должно быть, поскольку на карту поставлено так много", – написал комитет по правилам демпартии в письме, которое оказалось в распоряжении телеканала CBS. Письмо было разослано 186 членам комитета по правилам, которые должны будут назначить дату начала виртуального голосования, которое может продлится около недели, и поучаствовать в нем. Среди тех, кто призывал не спешить с процессом номинации, был лидер демократов в сенате Чак Шумер, сообщила газета the New York Times c ссылкой на источники, а также член нижней палаты конгресса Джаред Хаффман, который заявил газете, что это он распространил среди демократов в конгрессе письмо против досрочного голосования, однако в связи с последним решением комитета отправлять его он не собирается. Однако некоторые демократы в конгрессе, как ранее сообщало CBS, выразили сомнение в целесообразности и законности проведения виртуального досрочного голосования по кандидатуре Байдена. В другом письме, которое циркулирует среди демократов, они призвали проголосовать за кандидата "традиционным образом в ходе съезда партии, как это было всегда". Демократы в конгрессе якобы выразили обеспокоенность тем, что виртуальное голосование может выглядеть как попытка ограничить законные дебаты о кандидатуре на фоне растущих внутрипартийных сомнений в Байдене. Ранее СМИ сообщали о том, что Национальный комитет демпартии хочет до своего съезда в августе номинировать президента Джо Байдена кандидатом от объединения на предстоящих выборах, чтобы избежать его исключения из бюллетеней в штате Огайо. Юридическая коллизия была возможна из-за того, что штат Огайо для включения кандидатов в бюллетень требует, чтобы политические партии зарегистрировали их не позднее, чем за 90 дней до выборов, а съезд демократов не попадает под эти временные критерии. Однако, как указывают авторы последнего письма, в конце мая в Огайо был принят законопроект, фактически гарантирующий, что Байден не будет исключен из бюллетеня. Но это не гарантирует, что республиканцы не оспорят действия в суде. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240717/bayden-1960267305.html
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
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в мире, огайо, сша, чикаго, джо байден, дональд трамп, чак шумер, выборы президента сша — 2024
В мире, Огайо, США, Чикаго, Джо Байден, Дональд Трамп, Чак Шумер, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли, когда пройдет голосование по номинации Байдена

CBS: голосование по номинации Байдена на выборах пройдет не ранее 1 августа

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США решил, что голосование по номинации действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата на выборах пройдет не ранее первого августа, сообщил телеканал CBS, ссылаясь на письмо комитета.
Ранее сообщалось, что демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом на пост президента уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии, который должен пройти в Чикаго с 19 по 22 августа.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах
Вчера, 15:38
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"Голосование не начнется раньше 1 августа… Ничего из этого не будет поспешным. В отличие от другой крупной политической партии нашей страны наши правила устанавливаются на публичных собраниях, закрепленных в уставе партии и ее традициях. Это будет продолжаться в цикле 2024 года, как и должно быть, поскольку на карту поставлено так много", – написал комитет по правилам демпартии в письме, которое оказалось в распоряжении телеканала CBS.
Письмо было разослано 186 членам комитета по правилам, которые должны будут назначить дату начала виртуального голосования, которое может продлится около недели, и поучаствовать в нем.
Среди тех, кто призывал не спешить с процессом номинации, был лидер демократов в сенате Чак Шумер, сообщила газета the New York Times c ссылкой на источники, а также член нижней палаты конгресса Джаред Хаффман, который заявил газете, что это он распространил среди демократов в конгрессе письмо против досрочного голосования, однако в связи с последним решением комитета отправлять его он не собирается.
Однако некоторые демократы в конгрессе, как ранее сообщало CBS, выразили сомнение в целесообразности и законности проведения виртуального досрочного голосования по кандидатуре Байдена. В другом письме, которое циркулирует среди демократов, они призвали проголосовать за кандидата "традиционным образом в ходе съезда партии, как это было всегда". Демократы в конгрессе якобы выразили обеспокоенность тем, что виртуальное голосование может выглядеть как попытка ограничить законные дебаты о кандидатуре на фоне растущих внутрипартийных сомнений в Байдене.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп выбрал преемника и мир с Россией
16 июля, 10:07
Ранее СМИ сообщали о том, что Национальный комитет демпартии хочет до своего съезда в августе номинировать президента Джо Байдена кандидатом от объединения на предстоящих выборах, чтобы избежать его исключения из бюллетеней в штате Огайо. Юридическая коллизия была возможна из-за того, что штат Огайо для включения кандидатов в бюллетень требует, чтобы политические партии зарегистрировали их не позднее, чем за 90 дней до выборов, а съезд демократов не попадает под эти временные критерии. Однако, как указывают авторы последнего письма, в конце мая в Огайо был принят законопроект, фактически гарантирующий, что Байден не будет исключен из бюллетеня. Но это не гарантирует, что республиканцы не оспорят действия в суде.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"На грани провала": Байден может потерять важного союзника, пишут СМИ
16 июля, 16:20
 
В миреОгайоСШАЧикагоДжо БайденДональд ТрампЧак ШумерВыборы президента США — 2024
 
 
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