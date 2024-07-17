https://ria.ru/20240717/siyyarto-1960159101.html

Венгрия "скрестила пальцы" за победу Трампа на выборах, заявил Сийярто

Венгрия "скрестила пальцы" за победу Трампа на выборах, заявил Сийярто - РИА Новости, 17.07.2024

Венгрия "скрестила пальцы" за победу Трампа на выборах, заявил Сийярто

Венгрия скрестила пальцы за экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения Вашингтона и... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:29

2024-07-17T06:29

2024-07-17T06:29

венгрия

вашингтон (штат)

дональд трамп

петер сийярто

оон

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Венгрия скрестила пальцы за экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения Вашингтона и Будапешта были на высоте, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение. Я полагаю, что у нас есть право скрестить пальцы", - сообщил он агентству на полях ООН, комментируя возможную победу Трампа на выборах в ноябре. По оценкам Сийярто, пока еще рано говорить о том, кто победит на предстоящем голосовании, с венгерской точки зрения, при президентстве Трампа отношения двух стран "были на высоте". "Когда президент Трамп был у власти, в мире не велись и не начинались никакие серьезные войны. Теперь уже два с половиной года мы живем в тени войны по соседству с нами", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960151893.html

венгрия

вашингтон (штат)

сша

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венгрия, вашингтон (штат), дональд трамп, петер сийярто, оон, в мире, сша