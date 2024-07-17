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Венгрия "скрестила пальцы" за победу Трампа на выборах, заявил Сийярто
Венгрия "скрестила пальцы" за победу Трампа на выборах, заявил Сийярто - РИА Новости, 17.07.2024
Венгрия "скрестила пальцы" за победу Трампа на выборах, заявил Сийярто
Венгрия скрестила пальцы за экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения Вашингтона и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:29
2024-07-17T06:29
2024-07-17T06:29
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Венгрия скрестила пальцы за экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения Вашингтона и Будапешта были на высоте, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение. Я полагаю, что у нас есть право скрестить пальцы", - сообщил он агентству на полях ООН, комментируя возможную победу Трампа на выборах в ноябре. По оценкам Сийярто, пока еще рано говорить о том, кто победит на предстоящем голосовании, с венгерской точки зрения, при президентстве Трампа отношения двух стран "были на высоте". "Когда президент Трамп был у власти, в мире не велись и не начинались никакие серьезные войны. Теперь уже два с половиной года мы живем в тени войны по соседству с нами", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html
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венгрия, вашингтон (штат), дональд трамп, петер сийярто, оон, в мире, сша
Венгрия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Петер Сийярто, ООН, В мире, США
Венгрия "скрестила пальцы" за победу Трампа на выборах, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа на выборах в США