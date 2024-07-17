https://ria.ru/20240717/sirius-1960350686.html

Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуировали более 300 человек

Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуировали более 300 человек - РИА Новости, 17.07.2024

Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуировали более 300 человек

Свыше 300 человек эвакуировано из здания строящегося концертного зала в Сириусе, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в среду РИА... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:13

2024-07-17T20:13

2024-07-17T20:15

происшествия

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Свыше 300 человек эвакуировано из здания строящегося концертного зала в Сириусе, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС сообщали о возгорании кровли в строящемся концертном зале на улице Чемпионов. По данным спасателей, предварительной причиной возгорания могли стать строительные материалы. Пожарные локализовали огонь, сейчас проводятся мероприятия по его ликвидации. "(Из здания строящегося концертного зала - ред.) 313 человек эвакуировано", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что люди из здания вышли самостоятельно, пострадавших, предварительно, нет. Сейчас к ликвидации огня привлечены 45 спасателей, используется 15 единиц техники. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, фасад и кровля зала практически не пострадали. По данным администрации Сириуса, не пострадала и внутренняя часть здания. Как уточняют в региональном главке МЧС России, эвакуированные – строители, которые возводят культурный объект.Концертно-театральный зал в Сириусе начали строить в 2022 году, завершить строительство планируется в 2024 году.

https://ria.ru/20240717/pozhar-1960350128.html

https://ria.ru/20240717/moskva-1960344633.html

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происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)