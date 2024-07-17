https://ria.ru/20240717/sirius-1960339839.html

Власти оценили ситуацию с возгоранием крыши концертного зала в Сириусе

Власти оценили ситуацию с возгоранием крыши концертного зала в Сириусе - РИА Новости, 17.07.2024

Власти оценили ситуацию с возгоранием крыши концертного зала в Сириусе

Фасад и крыша концертного зала в Сириусе, где произошло возгорание на площади 50 "квадратов" практически не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:10

2024-07-17T19:10

2024-07-17T20:03

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СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Фасад и крыша концертного зала в Сириусе, где произошло возгорание на площади 50 "квадратов" практически не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.По данным регионального главка МЧС России, огонь в части кровли концертного зала в Сириусе вспыхнул на площади 50 квадратных метров в среду. Причина – возгорание строительных материалов. Спасатели локализовали огонь, сейчас проводятся мероприятия по его ликвидации."Фасад и крыша здания практически не пострадали", - сказал собеседник агентства.По данным краевого МЧС, к ликвидации огня привлекаются 45 спасателей, используются 15 единиц техники, пострадавших нет.Строительство крупного концертно-театрального комплекса началось на федеральной территории Сириусе началось в 2022 году. По словам архитектора, работающего над проектом Андрея Литвинова, место будет объединять сразу несколько культурных пространств. Это большая площадь станет сценической сценой для титулованных артистов и музыкантов мирового уровня. Как рассказывала РИА Новости Литвинов, зал построен таким образом, чтобы нижняя часть здания не подвергалась подтоплениям, свойственных для климатических условиях Сириуса, а сам объект возводится из современных материалов, говорил он. Зал планируют достроить в декабре текущего года, о намерении выступать там недавно высказывалась народная артистка, балерина Светлана Захарова.

https://ria.ru/20240717/moskva-1960339346.html

https://ria.ru/20240717/pozhar-1960228061.html

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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)