https://ria.ru/20240717/shuvalov-1960192078.html

Шувалов: кампус "СахалинTech" даст мощный импульс развитию всего региона

Шувалов: кампус "СахалинTech" даст мощный импульс развитию всего региона - РИА Новости, 17.07.2024

Шувалов: кампус "СахалинTech" даст мощный импульс развитию всего региона

Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в среду ознакомился в Южно-Сахалинске с ходом строительства кампуса международного уровня "СахалинTech" и... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:13

2024-07-17T11:13

2024-07-17T11:13

южно-сахалинск

россия

дальний восток

игорь шувалов

валерий лимаренко

агентство стратегических инициатив (аси)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960189928_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_bdbc2fdaa99d5e3a6b08f804e21b80b8.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – РИА Новости. Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в среду ознакомился в Южно-Сахалинске с ходом строительства кампуса международного уровня "СахалинTech" и отметил, что он станет мощным импульсом в развитии региона. Строительство кампуса ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". В 2026 году в центральной части Южно-Сахалинска откроются учебно-образовательный и научно-лабораторный корпуса, общежития, конгресс-холл, общественно-деловые пространства. С этого же времени здесь начнется подготовка востребованных в экономике региона и страны специалистов: ученых-инженеров по таким направлениям как водород, нефтегаз, беспилотные системы, искусственный интеллект, экономика океана, климат и экология. А в студгородке после завершения строительства смогут проживать 1,5 тысячи человек. "Создание современных кампусов – одна из приоритетных задач для развития образования и науки в России. "СахалинTech" – яркий пример такого проекта, который позволит сделать на Дальнем Востоке мощный научно-образовательный центр международного уровня. ВЭБ.РФ, как государственный институт развития, оказывает проекту всестороннюю поддержку. Мы уверены, что "СахалинTech" придаст мощный импульс развитию всего региона", – рассказал РИА Новости Шувалов во время рабочей поездки в рамках бизнес-миссии. По словам губернатора Валерия Лимаренко, стройка еще идет полным ходом, но в регионе уже приступили к переформатированию высшего образования. "Ведь кампус – это не только стены, а прежде всего научно-образовательные программы, которые позволяют студентам впитывать самые актуальные знания и после получения диплома занимать высокооплачиваемые рабочие места на ведущих предприятиях региона. Сейчас мы формируем более 20 передовых научных лабораторий на базе технопарков, чтобы студенты и молодые ученые занимались наукой бок о бок с производством", – отметил губернатор. В Сахалинской области при поддержке ВЭБ.РФ реализуются девять инвестиционных проектов в сферах ЖКХ, транспорта, образования и туризма. Общая стоимость проектов составляет 111 миллиардов рублей. Также при поддержке госкорпорации разработан мастер-план Южно-Сахалинска. ВЭБ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России.

https://ria.ru/20240717/vebrf-1960184254.html

южно-сахалинск

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

южно-сахалинск, россия, дальний восток, игорь шувалов, валерий лимаренко, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб)