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Шор обвинил Санду в продвижении милитаристской стратегии обороны - РИА Новости, 17.07.2024
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16:28 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/shor-1960284079.html
Шор обвинил Санду в продвижении милитаристской стратегии обороны
Шор обвинил Санду в продвижении милитаристской стратегии обороны - РИА Новости, 17.07.2024
Шор обвинил Санду в продвижении милитаристской стратегии обороны
Президент Молдавии Майя Санду будет нести ответственность за последствия милитаристской стратегии национальной обороны, заявил лидер оппозиционного в республике РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:28
2024-07-17T16:28
в мире
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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду будет нести ответственность за последствия милитаристской стратегии национальной обороны, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. Ранее в среду кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. "Санду, отныне любая капля пролитой молдавской крови будет на тебе и твоих прихвостнях. Любой вооруженный конфликт, где молдавские солдаты будут использованы как пушечное мясо в интересах западных элит, — на твоей совести (или что там у тебя)," - написал Шор в своем Telegram-канале в среду. Политик выразил сожаление, что власти Молдавии отказываются от развития отношений с Россией по указке западных кураторов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). "Не раз показывал, что сотрудничество с Москвой — это единственная надежда вытащить нашу страну из нищеты и экономической пропасти. Но румынские и американские "эксперты" такого не одобрят, а вот наращивать оборонный бюджет — всегда пожалуйста," - отметил Шор. В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП, достигнув почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20240712/moldaviya-1959333551.html
https://ria.ru/20240709/shor-1958614852.html
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в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, илан шор, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Илан Шор, НАТО, Евросоюз
Шор обвинил Санду в продвижении милитаристской стратегии обороны

Шор: Санду будет отвечать за последствия милитаристской стратегии нацобороны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду будет нести ответственность за последствия милитаристской стратегии национальной обороны, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в среду кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Власти Молдавии готовы сделать граждан живыми щитами армий НАТО, заявил Шор
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"Санду, отныне любая капля пролитой молдавской крови будет на тебе и твоих прихвостнях. Любой вооруженный конфликт, где молдавские солдаты будут использованы как пушечное мясо в интересах западных элит, — на твоей совести (или что там у тебя)," - написал Шор в своем Telegram-канале в среду.
Политик выразил сожаление, что власти Молдавии отказываются от развития отношений с Россией по указке западных кураторов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
«
"Не раз показывал, что сотрудничество с Москвой — это единственная надежда вытащить нашу страну из нищеты и экономической пропасти. Но румынские и американские "эксперты" такого не одобрят, а вот наращивать оборонный бюджет — всегда пожалуйста," - отметил Шор.
В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП, достигнув почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
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