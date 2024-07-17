Шор обвинил Санду в продвижении милитаристской стратегии обороны
Шор: Санду будет отвечать за последствия милитаристской стратегии нацобороны
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду будет нести ответственность за последствия милитаристской стратегии национальной обороны, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в среду кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
"Санду, отныне любая капля пролитой молдавской крови будет на тебе и твоих прихвостнях. Любой вооруженный конфликт, где молдавские солдаты будут использованы как пушечное мясо в интересах западных элит, — на твоей совести (или что там у тебя)," - написал Шор в своем Telegram-канале в среду.
Политик выразил сожаление, что власти Молдавии отказываются от развития отношений с Россией по указке западных кураторов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
«
"Не раз показывал, что сотрудничество с Москвой — это единственная надежда вытащить нашу страну из нищеты и экономической пропасти. Но румынские и американские "эксперты" такого не одобрят, а вот наращивать оборонный бюджет — всегда пожалуйста," - отметил Шор.
В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП, достигнув почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.