https://ria.ru/20240717/shor-1960284079.html

Шор обвинил Санду в продвижении милитаристской стратегии обороны

Шор обвинил Санду в продвижении милитаристской стратегии обороны - РИА Новости, 17.07.2024

Шор обвинил Санду в продвижении милитаристской стратегии обороны

Президент Молдавии Майя Санду будет нести ответственность за последствия милитаристской стратегии национальной обороны, заявил лидер оппозиционного в республике РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:28

2024-07-17T16:28

2024-07-17T16:28

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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду будет нести ответственность за последствия милитаристской стратегии национальной обороны, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. Ранее в среду кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. "Санду, отныне любая капля пролитой молдавской крови будет на тебе и твоих прихвостнях. Любой вооруженный конфликт, где молдавские солдаты будут использованы как пушечное мясо в интересах западных элит, — на твоей совести (или что там у тебя)," - написал Шор в своем Telegram-канале в среду. Политик выразил сожаление, что власти Молдавии отказываются от развития отношений с Россией по указке западных кураторов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). "Не раз показывал, что сотрудничество с Москвой — это единственная надежда вытащить нашу страну из нищеты и экономической пропасти. Но румынские и американские "эксперты" такого не одобрят, а вот наращивать оборонный бюджет — всегда пожалуйста," - отметил Шор. В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП, достигнув почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

https://ria.ru/20240712/moldaviya-1959333551.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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