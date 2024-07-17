https://ria.ru/20240717/sevastopol-1960240313.html

В Севастополе скорректировали графики отключения света

В Севастополе скорректировали графики отключения света - РИА Новости, 17.07.2024

В Севастополе скорректировали графики отключения света

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе пересмотрели графики отключения света, теперь под них попали только крупные объекты, что позволило... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:13

2024-07-17T14:13

2024-07-17T14:15

жкх

севастополь

михаил развожаев

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе пересмотрели графики отключения света, теперь под них попали только крупные объекты, что позволило дать электричество в жилые дома. Ранее Развожаев сообщил, что в городе, по команде диспетчерской службы, вновь введен график временного отключения электроэнергии. Ограничения вводятся, чтобы снять перегруз в системе и привести технические процессы в норму. "Поручил "Севастопольэнерго" пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах - это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. В связи с этим принято решение: поочередно, когда это необходимо, выключать свет в торговых центрах и на других крупных предприятиях. "Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди - ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. О дальнейших отключениях предпринимателей будут информировать индивидуально. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера. В жилых домах свет включен", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240717/minenergo-1960172652.html

https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960080956.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, севастополь, михаил развожаев, севастопольэнерго