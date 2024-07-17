Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе скорректировали графики отключения света - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 17.07.2024 (обновлено: 14:15 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/sevastopol-1960240313.html
В Севастополе скорректировали графики отключения света
В Севастополе скорректировали графики отключения света - РИА Новости, 17.07.2024
В Севастополе скорректировали графики отключения света
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе пересмотрели графики отключения света, теперь под них попали только крупные объекты, что позволило... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:13
2024-07-17T14:15
жкх
севастополь
михаил развожаев
севастопольэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644818_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7722760c76745d263f6dad3e6dad3002.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе пересмотрели графики отключения света, теперь под них попали только крупные объекты, что позволило дать электричество в жилые дома. Ранее Развожаев сообщил, что в городе, по команде диспетчерской службы, вновь введен график временного отключения электроэнергии. Ограничения вводятся, чтобы снять перегруз в системе и привести технические процессы в норму. "Поручил "Севастопольэнерго" пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах - это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. В связи с этим принято решение: поочередно, когда это необходимо, выключать свет в торговых центрах и на других крупных предприятиях. "Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди - ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. О дальнейших отключениях предпринимателей будут информировать индивидуально. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера. В жилых домах свет включен", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240717/minenergo-1960172652.html
https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960080956.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644818_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3c6abfd698ab885f5129d1b35793498f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, севастополь, михаил развожаев, севастопольэнерго
ЖКХ, Севастополь, Михаил Развожаев, Севастопольэнерго
В Севастополе скорректировали графики отключения света

Развожаев: в Севастополе под отключения света попали только крупные объекты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Города России. Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе пересмотрели графики отключения света, теперь под них попали только крупные объекты, что позволило дать электричество в жилые дома.
Ранее Развожаев сообщил, что в городе, по команде диспетчерской службы, вновь введен график временного отключения электроэнергии. Ограничения вводятся, чтобы снять перегруз в системе и привести технические процессы в норму.
Сотрудник Ростовской атомной электростанции инспектирует работу генератора в машинном зале первого энергоблока - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
На Юге России восстановили электроснабжение
Вчера, 09:23
«
"Поручил "Севастопольэнерго" пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах - это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. В связи с этим принято решение: поочередно, когда это необходимо, выключать свет в торговых центрах и на других крупных предприятиях.
"Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди - ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. О дальнейших отключениях предпринимателей будут информировать индивидуально. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера. В жилых домах свет включен", - подчеркнул губернатор.
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В Севастополе из-за жары сработала автоматика на системах газоснабжения
16 июля, 17:30
 
ЖКХСевастопольМихаил РазвожаевСевастопольэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала