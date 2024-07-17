https://ria.ru/20240717/sevastopol-1960207688.html

В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии

В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2024

В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии

В Севастополе по команде диспетчерской службы вновь введен график временного отключения электроэнергии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:19

2024-07-17T12:19

2024-07-17T12:19

россия

севастополь

михаил развожаев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ростовская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. В Севастополе по команде диспетчерской службы вновь введен график временного отключения электроэнергии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "По команде диспетчерской службы юга России в Севастополе вновь введен график временного отключения электроэнергии — 1 очередь с 12.00 до 14.00. Ограничения вводятся, чтобы снять перегруз в системе и привести технические процессы в норму", - сообщил Развожаев. Утром в среду "Системный оператор" сообщил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме Юга России на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров. Минэнерго РФ накануне сообщило о введении ограничений энергопотребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Затем было объявлено о снижении ограничений на 500 МВт. Энергоблок №1 станции был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, отмечала пресс-служба ведомства. Во вторник были частично обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.

https://ria.ru/20240716/otklyucheniya-1960088199.html

https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960080956.html

россия

севастополь

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россия, севастополь, михаил развожаев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс