https://ria.ru/20240717/sertifikaty-1960302568.html

Жильцам пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде выдали сертификаты

Жильцам пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде выдали сертификаты - РИА Новости, 17.07.2024

Жильцам пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде выдали сертификаты

Жильцам частично разрушенного при ударе ВСУ дома в Белгороде выдали сертификаты на мебель и бытовую технику, приобретенные организацией "Святое Белогорье против РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:18

2024-07-17T17:18

2024-07-17T17:18

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белгородская область

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Жильцам частично разрушенного при ударе ВСУ дома в Белгороде выдали сертификаты на мебель и бытовую технику, приобретенные организацией "Святое Белогорье против детского рака" в рамках благотворительной акции, рассказала журналистам руководитель фонда Евгения Кондратюк. Как отметила Кондратюк, когда произошла трагедия на улице Щорса, фонд "Святое Белогорье против детского рака" оперативно откликнулся и обеспечил продуктами и товарами первой необходимости более 300 жителей дома. А в среду организация начала выдачу сертификатов на мебель и бытовую технику для тех, кто полностью утратил свое имущество. "Эти сертификаты мы приобрели в рамках акции, которая началась на выставке-форуме "Россия" - "Белгород, наши сердца – с тобой". И в рамках этой акции телекомпания НТВ, программа "Звезды", перечислила 10 миллионов рублей. Мы разделили их на количество пострадавших, приобрели соответствующие сертификаты. Сертификаты действительны два года, поэтому это решает вопрос с хранением приобретенной мебели или бытовой техники" – сообщила руководитель. По словам Кондратюк, уже пять семей получили сертификаты, а в течение двух недель планируется выдать их всем жильцам. Всего помощь получат 47 семей. Она пояснила, что 24 семьи, у которых полностью утрачено имущество, получат сертификаты на 250 тысяч рублей. Для тех, кто частично лишился вещей, предусмотрены сертификаты на 100 тысяч рублей на мебель или на 50 тысяч на бытовую технику в зависимости от утраченного. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир. Проживавшим в поврежденных квартирах выплачивается единовременная выплата по 10 тысяч рублей, а затем 50 тысяч и 100 тысяч рублей при потере имущества в зависимости от заключений профильных ведомств.

https://ria.ru/20240517/belgorod-1946696569.html

https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины