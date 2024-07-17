https://ria.ru/20240717/rozysk-1960201393.html

МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова*

МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова* - РИА Новости, 17.07.2024

МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова*

МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и бывшего корреспондента русской службы Би-би-си Андрея Захарова* по уголовной статье, следует из базы... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:51

2024-07-17T11:51

2024-07-17T11:51

россия

лондон

андрей захаров

би-би-си

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и бывшего корреспондента русской службы Би-би-си Андрея Захарова* по уголовной статье, следует из базы ведомства "Андрей Вячеславович Захаров, 27.07.1983. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается. Согласно открытым данным, Захаров уехал из России в Лондон.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240409/zygar-1938955908.html

россия

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, лондон, андрей захаров, би-би-си, происшествия