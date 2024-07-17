https://ria.ru/20240717/rozysk-1960201393.html
МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова*
МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова* - РИА Новости, 17.07.2024
МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова*
МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и бывшего корреспондента русской службы Би-би-си Андрея Захарова* по уголовной статье, следует из базы... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:51
2024-07-17T11:51
2024-07-17T11:51
россия
лондон
андрей захаров
би-би-си
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и бывшего корреспондента русской службы Би-би-си Андрея Захарова* по уголовной статье, следует из базы ведомства "Андрей Вячеславович Захаров, 27.07.1983. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается. Согласно открытым данным, Захаров уехал из России в Лондон.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лондон, андрей захаров, би-би-си, происшествия
Россия, Лондон, Андрей Захаров, Би-би-си, Происшествия
МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова*
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова по уголовной статье
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и бывшего корреспондента русской службы Би-би-си Андрея Захарова* по уголовной статье, следует из базы ведомства
"Андрей Вячеславович Захаров, 27.07.1983. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
Согласно открытым данным, Захаров уехал из России в Лондон
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.