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МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова* - РИА Новости, 17.07.2024
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11:51 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/rozysk-1960201393.html
МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова*
МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова* - РИА Новости, 17.07.2024
МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова*
МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и бывшего корреспондента русской службы Би-би-си Андрея Захарова* по уголовной статье, следует из базы... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:51
2024-07-17T11:51
россия
лондон
андрей захаров
би-би-си
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и бывшего корреспондента русской службы Би-би-си Андрея Захарова* по уголовной статье, следует из базы ведомства "Андрей Вячеславович Захаров, 27.07.1983. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается. Согласно открытым данным, Захаров уехал из России в Лондон.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.
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россия, лондон, андрей захаров, би-би-си, происшествия
Россия, Лондон, Андрей Захаров, Би-би-си, Происшествия
МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Захарова*

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова по уголовной статье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание МВД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и бывшего корреспондента русской службы Би-би-си Андрея Захарова* по уголовной статье, следует из базы ведомства
"Андрей Вячеславович Захаров, 27.07.1983. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
Согласно открытым данным, Захаров уехал из России в Лондон.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск
9 апреля, 22:21
 
РоссияЛондонАндрей ЗахаровБи-би-сиПроисшествия
 
 
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