https://ria.ru/20240717/rozysk-1960147039.html

МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024

МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

МВД России объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T02:02

2024-07-17T02:02

2024-07-17T03:22

игорь федоров

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова, следует из базы ведомства."Игорь Васильевич Федоров, 08.06.1954. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается.В июне прошлого года СК РФ сообщал, что Федорову было предъявлено заочное обвинение.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь федоров, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия