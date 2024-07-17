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МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ
МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ
МВД России объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T02:02
2024-07-17T02:02
2024-07-17T03:22
игорь федоров
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова, следует из базы ведомства."Игорь Васильевич Федоров, 08.06.1954. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается.В июне прошлого года СК РФ сообщал, что Федорову было предъявлено заочное обвинение.
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игорь федоров, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Игорь Федоров, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ
МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Федорова