Рейтинг@Mail.ru
России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/rossiya-1960151167.html
России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии
России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии - РИА Новости, 17.07.2024
России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии
России в рамках открытых дебатов по многосторонности в Совете Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова удалось обеспечить присутствие... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:27
2024-07-17T03:27
сергей лавров
оон
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960086387_0:0:3570:2008_1920x0_80_0_0_da7feda8258ae8c71d13461f378e7a67.jpg
ООН, 17 июл - РИА Новости. России в рамках открытых дебатов по многосторонности в Совете Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова удалось обеспечить присутствие всех значимых региональных держав, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич. "Я оцениваю саму аудиторию Совбеза сегодня, как реальное достижение Российской Федерации и ее союзников в плане того, что в зале были все, все без исключения в той или иной степени значимые региональные державы", - сообщил он агентству. По оценкам Амбразевича, ни одно значимое государство не пропустило заседание Совбеза. "Эти страны работают с Российской Федерацией на те цели, которые сегодня были заявлены в выступлении министра иностранных дел России Лаврова по тематике многосторонности, по ее возрождению, восстановлению, по исключению некой гегемонии, единоличных действий, непонятных правил, по возвращению того духа ООН, который был заложен ее основателями", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20240702/predsedatelstvo-1956967223.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960086387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9721a1ccd41cad957bbd35feea48fec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, оон, россия, белоруссия
Сергей Лавров, ООН, Россия, Белоруссия
России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии

МИД Белоруссии: РФ собрала в СБ все значимые державы обсудить многосторонность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. России в рамках открытых дебатов по многосторонности в Совете Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова удалось обеспечить присутствие всех значимых региональных держав, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.
"Я оцениваю саму аудиторию Совбеза сегодня, как реальное достижение Российской Федерации и ее союзников в плане того, что в зале были все, все без исключения в той или иной степени значимые региональные державы", - сообщил он агентству.
По оценкам Амбразевича, ни одно значимое государство не пропустило заседание Совбеза.
"Эти страны работают с Российской Федерацией на те цели, которые сегодня были заявлены в выступлении министра иностранных дел России Лаврова по тематике многосторонности, по ее возрождению, восстановлению, по исключению некой гегемонии, единоличных действий, непонятных правил, по возвращению того духа ООН, который был заложен ее основателями", - отметил замминистра.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
США пожелали России удачи в месяц председательства в Совбезе ООН
2 июля, 21:11
 
Сергей ЛавровООНРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала