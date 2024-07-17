https://ria.ru/20240717/rossiya-1960151167.html
России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии
России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии - РИА Новости, 17.07.2024
России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии
России в рамках открытых дебатов по многосторонности в Совете Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова удалось обеспечить присутствие... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:27
2024-07-17T03:27
2024-07-17T03:27
сергей лавров
оон
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960086387_0:0:3570:2008_1920x0_80_0_0_da7feda8258ae8c71d13461f378e7a67.jpg
ООН, 17 июл - РИА Новости. России в рамках открытых дебатов по многосторонности в Совете Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова удалось обеспечить присутствие всех значимых региональных держав, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич. "Я оцениваю саму аудиторию Совбеза сегодня, как реальное достижение Российской Федерации и ее союзников в плане того, что в зале были все, все без исключения в той или иной степени значимые региональные державы", - сообщил он агентству. По оценкам Амбразевича, ни одно значимое государство не пропустило заседание Совбеза. "Эти страны работают с Российской Федерацией на те цели, которые сегодня были заявлены в выступлении министра иностранных дел России Лаврова по тематике многосторонности, по ее возрождению, восстановлению, по исключению некой гегемонии, единоличных действий, непонятных правил, по возвращению того духа ООН, который был заложен ее основателями", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20240702/predsedatelstvo-1956967223.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960086387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9721a1ccd41cad957bbd35feea48fec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, оон, россия, белоруссия
Сергей Лавров, ООН, Россия, Белоруссия
России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии
МИД Белоруссии: РФ собрала в СБ все значимые державы обсудить многосторонность
ООН, 17 июл - РИА Новости. России в рамках открытых дебатов по многосторонности в Совете Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова удалось обеспечить присутствие всех значимых региональных держав, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.
"Я оцениваю саму аудиторию Совбеза сегодня, как реальное достижение Российской Федерации и ее союзников в плане того, что в зале были все, все без исключения в той или иной степени значимые региональные державы", - сообщил он агентству.
По оценкам Амбразевича, ни одно значимое государство не пропустило заседание Совбеза.
"Эти страны работают с Российской Федерацией на те цели, которые сегодня были заявлены в выступлении министра иностранных дел России Лаврова по тематике многосторонности, по ее возрождению, восстановлению, по исключению некой гегемонии, единоличных действий, непонятных правил, по возвращению того духа ООН, который был заложен ее основателями", - отметил замминистра.