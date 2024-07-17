https://ria.ru/20240717/rossiya-1960151167.html

России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии

России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии - РИА Новости, 17.07.2024

России удалось собрать в СБ все значимые державы, отметил МИД Белоруссии

России в рамках открытых дебатов по многосторонности в Совете Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова удалось обеспечить присутствие... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:27

2024-07-17T03:27

2024-07-17T03:27

сергей лавров

оон

россия

белоруссия

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ООН, 17 июл - РИА Новости. России в рамках открытых дебатов по многосторонности в Совете Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова удалось обеспечить присутствие всех значимых региональных держав, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич. "Я оцениваю саму аудиторию Совбеза сегодня, как реальное достижение Российской Федерации и ее союзников в плане того, что в зале были все, все без исключения в той или иной степени значимые региональные державы", - сообщил он агентству. По оценкам Амбразевича, ни одно значимое государство не пропустило заседание Совбеза. "Эти страны работают с Российской Федерацией на те цели, которые сегодня были заявлены в выступлении министра иностранных дел России Лаврова по тематике многосторонности, по ее возрождению, восстановлению, по исключению некой гегемонии, единоличных действий, непонятных правил, по возвращению того духа ООН, который был заложен ее основателями", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20240702/predsedatelstvo-1956967223.html

россия

белоруссия

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сергей лавров, оон, россия, белоруссия