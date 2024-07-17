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Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах
Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах - РИА Новости, 17.07.2024
Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах
Воспользоваться правом пересдачи одного из предметов ЕГЭ по новым правилам можно будет и в следующих учебных годах, апробация данной инициативы прошла успешно,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T02:50
2024-07-17T02:50
2024-07-17T02:50
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воспользоваться правом пересдачи одного из предметов ЕГЭ по новым правилам можно будет и в следующих учебных годах, апробация данной инициативы прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Судя по тому, как прошел экзамен и в какие сроки, сейчас можно сказать, что все было сделано правильно. Первый опыт успешен. Нормативно дополнительные дни для пересдачи закреплены, правила установлены, и менять их не планируется. Порядок утвержден, он бессрочный. В следующем году и далее данная практика продолжится - это поручение президента", - сказал Музаев. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
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россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество
Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах
Рособрнадзор: право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах