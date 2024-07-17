Рейтинг@Mail.ru
Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/rosobrnadzor-1960149351.html
Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах
Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах - РИА Новости, 17.07.2024
Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах
Воспользоваться правом пересдачи одного из предметов ЕГЭ по новым правилам можно будет и в следующих учебных годах, апробация данной инициативы прошла успешно,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T02:50
2024-07-17T02:50
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841013_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_0399c4fef8183c67e319bce396ad07e7.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воспользоваться правом пересдачи одного из предметов ЕГЭ по новым правилам можно будет и в следующих учебных годах, апробация данной инициативы прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Судя по тому, как прошел экзамен и в какие сроки, сейчас можно сказать, что все было сделано правильно. Первый опыт успешен. Нормативно дополнительные дни для пересдачи закреплены, правила установлены, и менять их не планируется. Порядок утвержден, он бессрочный. В следующем году и далее данная практика продолжится - это поручение президента", - сказал Музаев. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
https://ria.ru/20240715/apellyatsiya-1734980175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841013_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaceaf42b40535d325b91e5028685059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество
Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах

Рособрнадзор: право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воспользоваться правом пересдачи одного из предметов ЕГЭ по новым правилам можно будет и в следующих учебных годах, апробация данной инициативы прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Судя по тому, как прошел экзамен и в какие сроки, сейчас можно сказать, что все было сделано правильно. Первый опыт успешен. Нормативно дополнительные дни для пересдачи закреплены, правила установлены, и менять их не планируется. Порядок утвержден, он бессрочный. В следующем году и далее данная практика продолжится - это поручение президента", - сказал Музаев.
Школьник перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Апелляция ЕГЭ-2024: ее виды, сроки и порядок подачи жалобы
15 июля, 14:46
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
 
РоссияАнзор МузаевВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала