https://ria.ru/20240717/rosobrnadzor-1960149351.html

Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах

Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах - РИА Новости, 17.07.2024

Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах

Воспользоваться правом пересдачи одного из предметов ЕГЭ по новым правилам можно будет и в следующих учебных годах, апробация данной инициативы прошла успешно,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T02:50

2024-07-17T02:50

2024-07-17T02:50

россия

анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воспользоваться правом пересдачи одного из предметов ЕГЭ по новым правилам можно будет и в следующих учебных годах, апробация данной инициативы прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Судя по тому, как прошел экзамен и в какие сроки, сейчас можно сказать, что все было сделано правильно. Первый опыт успешен. Нормативно дополнительные дни для пересдачи закреплены, правила установлены, и менять их не планируется. Порядок утвержден, он бессрочный. В следующем году и далее данная практика продолжится - это поручение президента", - сказал Музаев. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.

https://ria.ru/20240715/apellyatsiya-1734980175.html

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россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество