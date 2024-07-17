Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае ребенок заболел менингитом после купания в бассейне - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/rebenok-1960166473.html
В Красноярском крае ребенок заболел менингитом после купания в бассейне
В Красноярском крае ребенок заболел менингитом после купания в бассейне - РИА Новости, 17.07.2024
В Красноярском крае ребенок заболел менингитом после купания в бассейне
Ребенок заразился менингитом в Красноярском крае, причиной заражения мог стать бассейн в Емельяновском районе, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:45
2024-07-17T08:45
происшествия
емельяновский район
красноярский край
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940089509_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_21e5144cccefef18a999a82d9f5a162d.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Ребенок заразился менингитом в Красноярском крае, причиной заражения мог стать бассейн в Емельяновском районе, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. "В связи с поступлением в адрес управления Роспотребнадзора информации из медицинской организации о заболевании энтеровирусным менингитом одного ребенка, проживающего в Красноярске и посещавшего бассейн в Емельяновском районе, нами начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас специалисты выясняют причинно-следственную связь заражения инфекцией с купанием в бассейне или иным фактором. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, пока ведомство не может сообщить о каком именно бассейне идет речь, так как в настоящее время устанавливается источник заражения. Ранее региональный Telegram-канал "Борус.люди" сообщал, что семья почти в полном составе попала в больницу с подозрением на тяжелую инфекцию после купания в открытом бассейне под Красноярском в Дрокино.
https://ria.ru/20240716/botulizm-1959968443.html
https://ria.ru/20240401/paratsetamol-1937119676.html
емельяновский район
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940089509_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_da79136814527afe1a64c4961249af9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, емельяновский район, красноярский край, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Емельяновский район, Красноярский край, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярском крае ребенок заболел менингитом после купания в бассейне

В Красноярском крае бассейн проверяют из-за менингита у ребенка

© iStock.com / EugeneonlineДевушка-ученый работает в лаборатории
Девушка-ученый работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© iStock.com / Eugeneonline
Девушка-ученый работает в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Ребенок заразился менингитом в Красноярском крае, причиной заражения мог стать бассейн в Емельяновском районе, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
"В связи с поступлением в адрес управления Роспотребнадзора информации из медицинской организации о заболевании энтеровирусным менингитом одного ребенка, проживающего в Красноярске и посещавшего бассейн в Емельяновском районе, нами начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении ведомства.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Состояние самого "тяжелого" в Казани пациента с ботулизмом улучшилось
16 июля, 11:55
Сейчас специалисты выясняют причинно-следственную связь заражения инфекцией с купанием в бассейне или иным фактором.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, пока ведомство не может сообщить о каком именно бассейне идет речь, так как в настоящее время устанавливается источник заражения.
Ранее региональный Telegram-канал "Борус.люди" сообщал, что семья почти в полном составе попала в больницу с подозрением на тяжелую инфекцию после купания в открытом бассейне под Красноярском в Дрокино.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии
1 апреля, 14:43
 
ПроисшествияЕмельяновский районКрасноярский крайКрасноярскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала