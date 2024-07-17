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В Красноярском крае ребенок заболел менингитом после купания в бассейне

В Красноярском крае ребенок заболел менингитом после купания в бассейне - РИА Новости, 17.07.2024

В Красноярском крае ребенок заболел менингитом после купания в бассейне

Ребенок заразился менингитом в Красноярском крае, причиной заражения мог стать бассейн в Емельяновском районе, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:45

2024-07-17T08:45

2024-07-17T08:45

происшествия

емельяновский район

красноярский край

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Ребенок заразился менингитом в Красноярском крае, причиной заражения мог стать бассейн в Емельяновском районе, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. "В связи с поступлением в адрес управления Роспотребнадзора информации из медицинской организации о заболевании энтеровирусным менингитом одного ребенка, проживающего в Красноярске и посещавшего бассейн в Емельяновском районе, нами начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас специалисты выясняют причинно-следственную связь заражения инфекцией с купанием в бассейне или иным фактором. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, пока ведомство не может сообщить о каком именно бассейне идет речь, так как в настоящее время устанавливается источник заражения. Ранее региональный Telegram-канал "Борус.люди" сообщал, что семья почти в полном составе попала в больницу с подозрением на тяжелую инфекцию после купания в открытом бассейне под Красноярском в Дрокино.

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емельяновский район

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, емельяновский район, красноярский край, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)