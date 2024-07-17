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Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей - РИА Новости, 17.07.2024
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20:29 17.07.2024 (обновлено: 21:00 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/rastrata-1960353202.html
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей - РИА Новости, 17.07.2024
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
Бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:29
2024-07-17T21:00
происшествия
шатура
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ольга врадий
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.&quot;По подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч. 4 ст. 160 УК России). По данным следствия, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений&quot;, — сказала она.Врадий добавила, что на работе подозреваемого провели обыск, а также осмотрели автомобили. Сейчас с задержанным работают следователи.
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происшествия, шатура, следственный комитет россии (ск рф), россия, ольга врадий
Происшествия, Шатура, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ольга Врадий
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

СК: экс-главу Шатуры Артюхина задержали по подозрению в растрате 221,5 млн руб.

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
«

"По подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч. 4 ст. 160 УК России). По данным следствия, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений", — сказала она.

Врадий добавила, что на работе подозреваемого провели обыск, а также осмотрели автомобили. Сейчас с задержанным работают следователи.
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ПроисшествияШатураСледственный комитет России (СК РФ)РоссияОльга Врадий
 
 
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