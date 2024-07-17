https://ria.ru/20240717/rastrata-1960353202.html

Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей - РИА Новости, 17.07.2024

Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

Бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:29

2024-07-17T20:29

2024-07-17T21:00

происшествия

шатура

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ольга врадий

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."По подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч. 4 ст. 160 УК России). По данным следствия, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений", — сказала она.Врадий добавила, что на работе подозреваемого провели обыск, а также осмотрели автомобили. Сейчас с задержанным работают следователи.

https://ria.ru/20240710/mvd-1958670572.html

шатура

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шатура, следственный комитет россии (ск рф), россия, ольга врадий