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Главе СК доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 17.07.2024
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19:29 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/rassledovanie-1960343061.html
Главе СК доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих
Главе СК доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 17.07.2024
Главе СК доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:29
2024-07-17T19:29
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Главе СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих... Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. ", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что мужчина в Москве растоптал христианский крест, в этот момент он вел стрим. Фигурант был задержан, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что по месту проживания мужчины произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят его мобильный телефон и иные предметы. Подчеркивается, что в рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности, совершенных в интернете.
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Извинения блогера, который растоптал христианский крест
Блогер, растоптавший христианский крест, извинился за свое поведение и пообещал, что такое больше никогда не повторится. Следствие собирается проверить его на причастность к другим преступлениям в интернете, сообщил столичный СК.
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих

Бастрыкину доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"Главе СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих... Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчина в Москве растоптал христианский крест, в этот момент он вел стрим. Фигурант был задержан, возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что по месту проживания мужчины произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят его мобильный телефон и иные предметы. Подчеркивается, что в рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности, совершенных в интернете.
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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