https://ria.ru/20240717/rassledovanie-1960343061.html

Главе СК доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих

Главе СК доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 17.07.2024

Главе СК доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:29

2024-07-17T19:29

2024-07-17T19:29

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Главе СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих... Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. ", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что мужчина в Москве растоптал христианский крест, в этот момент он вел стрим. Фигурант был задержан, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что по месту проживания мужчины произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят его мобильный телефон и иные предметы. Подчеркивается, что в рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности, совершенных в интернете.

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Извинения блогера, который растоптал христианский крест Блогер, растоптавший христианский крест, извинился за свое поведение и пообещал, что такое больше никогда не повторится. Следствие собирается проверить его на причастность к другим преступлениям в интернете, сообщил столичный СК. 2024-07-17T19:29 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)