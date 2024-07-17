https://ria.ru/20240717/rabotino-1960222376.html

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино - РИА Новости, 17.07.2024

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино

Удар нанесен по месту дислокации украинских войск в районе Работино в Запорожской области, уничтожена огневая точка и личный состав, сорвана эвакуация, сообщил... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:13

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Удар нанесен по месту дислокации украинских войск в районе Работино в Запорожской области, уничтожена огневая точка и личный состав, сорвана эвакуация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Работино получило "привет" неуправляемой ракетой в сарай, где прятались десятка полтора бандеровцев, вместе с тремя минометами и минами. Огневая точка была уничтожена… эвакуацию сорвали артиллерийским огнем", - сказал он.

https://ria.ru/20240716/rotatsiya-1959922776.html

работино

запорожская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

работино, запорожская область, сергей лебедев, безопасность