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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 17.07.2024 (обновлено: 13:13 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/rabotino-1960222376.html
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино - РИА Новости, 17.07.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино
Удар нанесен по месту дислокации украинских войск в районе Работино в Запорожской области, уничтожена огневая точка и личный состав, сорвана эвакуация, сообщил... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:13
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Удар нанесен по месту дислокации украинских войск в районе Работино в Запорожской области, уничтожена огневая точка и личный состав, сорвана эвакуация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Работино получило "привет" неуправляемой ракетой в сарай, где прятались десятка полтора бандеровцев, вместе с тремя минометами и минами. Огневая точка была уничтожена… эвакуацию сорвали артиллерийским огнем", - сказал он.
https://ria.ru/20240716/rotatsiya-1959922776.html
работино
запорожская область
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работино, запорожская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино

Подполье: ВС России уничтожили огневую точку ВСУ возле Работино

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик
Истребитель-бомбардировщик - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Удар нанесен по месту дислокации украинских войск в районе Работино в Запорожской области, уничтожена огневая точка и личный состав, сорвана эвакуация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Работино получило "привет" неуправляемой ракетой в сарай, где прятались десятка полтора бандеровцев, вместе с тремя минометами и минами. Огневая точка была уничтожена… эвакуацию сорвали артиллерийским огнем", - сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области
16 июля, 08:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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