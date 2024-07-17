https://ria.ru/20240717/rabotino-1960222376.html
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино - РИА Новости, 17.07.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино
Удар нанесен по месту дислокации украинских войск в районе Работино в Запорожской области, уничтожена огневая точка и личный состав, сорвана эвакуация, сообщил... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:13
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Удар нанесен по месту дислокации украинских войск в районе Работино в Запорожской области, уничтожена огневая точка и личный состав, сорвана эвакуация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Работино получило "привет" неуправляемой ракетой в сарай, где прятались десятка полтора бандеровцев, вместе с тремя минометами и минами. Огневая точка была уничтожена… эвакуацию сорвали артиллерийским огнем", - сказал он.
https://ria.ru/20240716/rotatsiya-1959922776.html
работино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работино, запорожская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ возле Работино
Подполье: ВС России уничтожили огневую точку ВСУ возле Работино