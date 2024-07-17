https://ria.ru/20240717/pvo-1960230330.html
Российская ПВО за сутки сбила 59 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила 59 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 59 украинских беспилотников, 2 снаряда HIMARS и авиабомбу Hammer, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:39
2024-07-17T13:39
2024-07-17T13:39
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 59 украинских беспилотников, 2 снаряда HIMARS и авиабомбу Hammer, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбита управляемая авиабомба Hammer производства Великобритании, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 136 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 628 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27709 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16602 танка и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12013 орудий полевой артиллерии и минометов, 23772 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240717/minoborony-1960182865.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, великобритания, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 59 украинских беспилотников
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 59 дронов и два снаряда HIMARS