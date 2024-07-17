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Путин назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением - РИА Новости, 17.07.2024
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15:51 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/putin-1960271719.html
Путин назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением
Путин назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением - РИА Новости, 17.07.2024
Путин назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением
Президент РФ Владимир Путин назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением, которое становится все более востребованным в мире. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:51
2024-07-17T15:51
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением, которое становится все более востребованным в мире. На совещании по экономическим вопросам в среду он предложил обсудить вопросы внедрения и использования цифровых валют и других активов. "Это действительно очень динамичное, перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире", - заявил Путин. Такие технологии, отметил президент, уже начинают менять привычные схемы в торговле, банковском деле, сфере услуг, международных расчётах. По его словам, России здесь важно "не упустить момент" - своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов.
https://ria.ru/20240717/putin-1960237215.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением

Путин: цифровые валюты становятся все более востребованными в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением, которое становится все более востребованным в мире.
На совещании по экономическим вопросам в среду он предложил обсудить вопросы внедрения и использования цифровых валют и других активов.
"Это действительно очень динамичное, перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире", - заявил Путин.
Такие технологии, отметил президент, уже начинают менять привычные схемы в торговле, банковском деле, сфере услуг, международных расчётах. По его словам, России здесь важно "не упустить момент" - своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов.
Путин о широком внедрении цифрового рубля в различных сферах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля
Вчера, 14:02
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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