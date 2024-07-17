https://ria.ru/20240717/putin-1960238826.html

Путин заявил о возможных решениях по налогообложению майнинга криптовалют

Путин заявил о возможных решениях по налогообложению майнинга криптовалют - РИА Новости, 17.07.2024

Путин заявил о возможных решениях по налогообложению майнинга криптовалют

Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения с целью урегулировать майнинг цифровых валют в стране, включая вопросы налогообложения этой... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:09

2024-07-17T14:09

2024-07-17T14:09

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения с целью урегулировать майнинг цифровых валют в стране, включая вопросы налогообложения этой деятельности. "Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения. Давайте сегодня обсудим, что удалось сделать и как в дальнейшем должна быть построена эта работа", - сказал Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20240427/kriptovalyuty-1942645262.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин