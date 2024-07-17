https://ria.ru/20240717/putin-1960221541.html
Путин в среду может провести международный телефонный разговор
Путин в среду может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 17.07.2024
Путин в среду может провести международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:11
2024-07-17T13:11
2024-07-17T13:11
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Не исключаем также поздно вечером международного телефонного разговора. Если он состоится, то мы вам это подтвердим и расскажем, с кем и о чем пойдет речь", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240717/putin-1960219608.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин в среду может провести международный телефонный разговор
Песков не исключил международный телефонный разговор Путина в среду