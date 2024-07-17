https://ria.ru/20240717/putin-1960219608.html

Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем

Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем - РИА Новости, 17.07.2024

Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:05

2024-07-17T13:05

2024-07-17T13:05

политика

россия

германия

дмитрий песков

владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет. Вот все, что я могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин поздравить Меркель с юбилеем. Также Песков отметил, что за последние годы никакого общения не было.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1952047783.html

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политика, россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, ангела меркель