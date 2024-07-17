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Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем - РИА Новости, 17.07.2024
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:05
2024-07-17T13:05
2024-07-17T13:05
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет. Вот все, что я могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин поздравить Меркель с юбилеем. Также Песков отметил, что за последние годы никакого общения не было.
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Политика, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ангела Меркель
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем
Песков: Путин не планирует поздравлять Меркель с 70-летием