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Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем - РИА Новости, 17.07.2024
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13:05 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/putin-1960219608.html
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем - РИА Новости, 17.07.2024
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:05
2024-07-17T13:05
политика
россия
германия
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владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет. Вот все, что я могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин поздравить Меркель с юбилеем. Также Песков отметил, что за последние годы никакого общения не было.
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политика, россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, ангела меркель
Политика, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ангела Меркель
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем

Песков: Путин не планирует поздравлять Меркель с 70-летием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет. Вот все, что я могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин поздравить Меркель с юбилеем.
Также Песков отметил, что за последние годы никакого общения не было.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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ПолитикаРоссияГерманияДмитрий ПесковВладимир ПутинАнгела Меркель
 
 
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