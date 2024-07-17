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Шапша: в Калужской области растет число производителей "органики" - РИА Новости, 17.07.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:27 17.07.2024
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Шапша: в Калужской области растет число производителей "органики"
Шапша: в Калужской области растет число производителей "органики" - РИА Новости, 17.07.2024
Шапша: в Калужской области растет число производителей "органики"
Калужская область укрепляет позиции в топ-5 регионов России по числу производителей органической продукции, заявил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:27
2024-07-17T18:27
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
роскачество
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КАЛУГА, 17 июл – РИА Новости. Калужская область укрепляет позиции в топ-5 регионов России по числу производителей органической продукции, заявил губернатор Владислав Шапша. В среду стало известно, что Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране - им стало предприятие "Акме Сервис" из Калужской области. "Молоко, сыры, полба, овес, гречиха и другая продукция, произведенная в Калужской области, имеет органический сертификат. Теперь это еще и сидр… Таким образом, у нас в регионе теперь девять производителей органической продукции. Область укрепляет свои позиции в топ-5 органических регионов России по количеству таких предприятий", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул: получение сертификата означает, что производитель прошел процедуру проверки - от почвы и сырья до готовой продукции. Все это должно соответствовать требованиям, установленным отечественными стандартами для органического производства, отметил Шапша. "Без химии, пестицидов, искусственных добавок. Для продовольственной безопасности страны важно, чтобы наши производители не только обеспечивали спрос на продукты питания, но и заботились о его качестве", - подчеркнул глава Калужской области.
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калужская область, россия, владислав шапша, роскачество
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Роскачество

Шапша: в Калужской области растет число производителей "органики"

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 17 июл – РИА Новости. Калужская область укрепляет позиции в топ-5 регионов России по числу производителей органической продукции, заявил губернатор Владислав Шапша.
В среду стало известно, что Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране - им стало предприятие "Акме Сервис" из Калужской области.
«
"Молоко, сыры, полба, овес, гречиха и другая продукция, произведенная в Калужской области, имеет органический сертификат. Теперь это еще и сидр… Таким образом, у нас в регионе теперь девять производителей органической продукции. Область укрепляет свои позиции в топ-5 органических регионов России по количеству таких предприятий", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул: получение сертификата означает, что производитель прошел процедуру проверки - от почвы и сырья до готовой продукции. Все это должно соответствовать требованиям, установленным отечественными стандартами для органического производства, отметил Шапша.
"Без химии, пестицидов, искусственных добавок. Для продовольственной безопасности страны важно, чтобы наши производители не только обеспечивали спрос на продукты питания, но и заботились о его качестве", - подчеркнул глава Калужской области.
Яблочный сидр - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В России появился первый органический сидр
Вчера, 06:24
 
Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав ШапшаРоскачество
 
 
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