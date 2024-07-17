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На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты - РИА Новости, 17.07.2024
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14:25 17.07.2024 (обновлено: 14:34 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/produkty-1960245092.html
На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты
На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты - РИА Новости, 17.07.2024
На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты
Скоропортящиеся продукты перестали продавать в некоторых магазинах на Украине из-за проблем с электроснабжением и жаркой погоды, сообщает украинское издание... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:25
2024-07-17T14:34
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Скоропортящиеся продукты перестали продавать в некоторых магазинах на Украине из-за проблем с электроснабжением и жаркой погоды, сообщает украинское издание "Страна". "В некоторых магазинах Украины перестали продавать скоропортящиеся продукты из-за проблем с электричеством и жары", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание также опубликовало видео, на котором, как утверждается показан магазин в Днепропетровске. В супермаркете закрыли отдел с колбасной и молочной продукцией. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, жкх, украина, днепропетровск, укрэнерго, дтэк
В мире, ЖКХ, Украина, Днепропетровск, Укрэнерго, ДТЭК
На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты

"Страна": из некоторых магазинов на Украине исчезли скоропортящиеся продукты

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкПрилавки в одном из сетевых магазинов во Львове
Прилавки в одном из сетевых магазинов во Львове - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Прилавки в одном из сетевых магазинов во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Скоропортящиеся продукты перестали продавать в некоторых магазинах на Украине из-за проблем с электроснабжением и жаркой погоды, сообщает украинское издание "Страна".
«
"В некоторых магазинах Украины перестали продавать скоропортящиеся продукты из-за проблем с электричеством и жары", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Издание также опубликовало видео, на котором, как утверждается показан магазин в Днепропетровске. В супермаркете закрыли отдел с колбасной и молочной продукцией.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
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В миреЖКХУкраинаДнепропетровскУкрэнергоДТЭК
 
 
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