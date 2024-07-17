На Украине в магазинах перестали продавать некоторые продукты
"Страна": из некоторых магазинов на Украине исчезли скоропортящиеся продукты
© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкПрилавки в одном из сетевых магазинов во Львове
Прилавки в одном из сетевых магазинов во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Скоропортящиеся продукты перестали продавать в некоторых магазинах на Украине из-за проблем с электроснабжением и жаркой погоды, сообщает украинское издание "Страна".
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"В некоторых магазинах Украины перестали продавать скоропортящиеся продукты из-за проблем с электричеством и жары", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также опубликовало видео, на котором, как утверждается показан магазин в Днепропетровске. В супермаркете закрыли отдел с колбасной и молочной продукцией.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.