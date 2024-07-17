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Пермские приставы передали в зону СВО 24 автомобиля
Пермские приставы передали в зону СВО 24 автомобиля - РИА Новости, 17.07.2024
Пермские приставы передали в зону СВО 24 автомобиля
Пермские приставы передали министерству обороны России 24 автомобиля, владельцы которых были осуждены за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:12
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ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Пермские приставы передали министерству обороны России 24 автомобиля, владельцы которых были осуждены за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП. "Судебные приставы Пермского края с начала года передали на нужды военнослужащих 24 автомобиля, конфискованных у должников, осужденных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зоне СВО пользуются спросом внедорожники и кроссоверы. Пермские приставы отправили бойцам Toyota RAV4, Nissan Terrano и другие авто, а также микроавтобус Volkswagen. Имущество должников направляется военнослужащим с 2023 года. Ранее управление ФССП сообщило об отправлении в зону СВО автомобиля пьяного водителя, которого поймали на дороге в Кунгуре сотрудники ГИБДД. До этого мужчина уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.
https://ria.ru/20240717/pomosch-1960202897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, сво, авто
Надежные люди, Пермский край, СВО, Авто