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В Кузбассе вынесли приговор женщине, выбросившей собак с балкона - РИА Новости, 17.07.2024
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14:53 17.07.2024
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В Кузбассе вынесли приговор женщине, выбросившей собак с балкона
В Кузбассе вынесли приговор женщине, выбросившей собак с балкона - РИА Новости, 17.07.2024
В Кузбассе вынесли приговор женщине, выбросившей собак с балкона
Жительница Новокузнецка, выбросившая с балкона пятого этажа двух собак своей собутыльницы, приговорена к шести месяцам принудительных работ, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:53
2024-07-17T14:53
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Жительница Новокузнецка, выбросившая с балкона пятого этажа двух собак своей собутыльницы, приговорена к шести месяцам принудительных работ, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Как сообщало ведомство, в апреле женщина, находясь в гостях у подруги, где они распивали спиртное и поссорились, в порыве злости выбросила с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, двух собак. Оба животных получили серьезные травмы, одного питомца пришлось усыпить. Кузнецкий районный суд города Новокузнецка "признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы", рассказали в ведомстве. Женщину судили по ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".
https://ria.ru/20231210/sobaka-1914926744.html
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе вынесли приговор женщине, выбросившей собак с балкона

В Кузбассе, женщина, выбросившая двух собак с балкона 5 этажа, избежала тюрьмы

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Жительница Новокузнецка, выбросившая с балкона пятого этажа двух собак своей собутыльницы, приговорена к шести месяцам принудительных работ, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Как сообщало ведомство, в апреле женщина, находясь в гостях у подруги, где они распивали спиртное и поссорились, в порыве злости выбросила с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, двух собак. Оба животных получили серьезные травмы, одного питомца пришлось усыпить.
Кузнецкий районный суд города Новокузнецка "признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы", рассказали в ведомстве.
Женщину судили по ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".
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