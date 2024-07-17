https://ria.ru/20240717/prigovor-1960254006.html

В Кузбассе вынесли приговор женщине, выбросившей собак с балкона

В Кузбассе вынесли приговор женщине, выбросившей собак с балкона - РИА Новости, 17.07.2024

В Кузбассе вынесли приговор женщине, выбросившей собак с балкона

Жительница Новокузнецка, выбросившая с балкона пятого этажа двух собак своей собутыльницы, приговорена к шести месяцам принудительных работ, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:53

2024-07-17T14:53

2024-07-17T14:53

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Жительница Новокузнецка, выбросившая с балкона пятого этажа двух собак своей собутыльницы, приговорена к шести месяцам принудительных работ, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Как сообщало ведомство, в апреле женщина, находясь в гостях у подруги, где они распивали спиртное и поссорились, в порыве злости выбросила с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, двух собак. Оба животных получили серьезные травмы, одного питомца пришлось усыпить. Кузнецкий районный суд города Новокузнецка "признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы", рассказали в ведомстве. Женщину судили по ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".

https://ria.ru/20231210/sobaka-1914926744.html

новокузнецк

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия