https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960179832.html

В ПМР заявили о рисках блокировки Кишиневом мирного урегулирования

В ПМР заявили о рисках блокировки Кишиневом мирного урегулирования - РИА Новости, 17.07.2024

В ПМР заявили о рисках блокировки Кишиневом мирного урегулирования

Есть риски блокировки Кишиневом мирного урегулирования с Приднестровьем, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:20

2024-07-17T10:20

2024-07-17T10:50

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Есть риски блокировки Кишиневом мирного урегулирования с Приднестровьем, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. "Есть риск, что инициированная нами дискуссия о подтверждении обеими сторонами приверженности исключительно мирным методам урегулирования будет окончательно заблокирована молдавскими представителями. Нынешняя ситуация весьма характерна и показательна. Все участники формата "5+2" и общественность могут сделать выводы", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также отметил, что Кишинёв избрал тактику политизации декларации и забалтывания вопроса. "Проект, представленный Приднестровьем, полностью основан на ранее достигнутых договорённостях. Кишинёв эту редакцию отверг и попытался внести в документ ряд абсолютно неприемлемых формулировок, описывающих политические цели Молдовы, а это идет вразрез с концепцией декларации", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956876866.html

https://ria.ru/20240515/pridnestrove-1946280654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, вадим красносельский, обсе