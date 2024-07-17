https://ria.ru/20240717/pozhary-1960288067.html

Глава Якутии оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе

Глава Якутии оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе - РИА Новости, 17.07.2024

Глава Якутии оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе

Лесные пожары в Якутии действуют в 15-километровой зоне от 19 населенных пунктов, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:36

2024-07-17T16:36

2024-07-17T16:36

происшествия

якутск

олекминский район

айсен николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лесные пожары в Якутии действуют в 15-километровой зоне от 19 населенных пунктов, сообщил глава республики Айсен Николаев. По его словам, задымленность фиксируется во многих населенных пунктах Якутии, при этом критическое задымление наблюдается только в максимально приближенных к пожарам селах, расположенных в труднодоступной местности. "На сегодняшний день пожары в 15-километровой зоне действуют у 19 населенных пунктов в республике", - сказал Николаев в эфире канала "Россия-24". Он рассказал, что во вторник возникла достаточно серьезная угроза районному центру Белая Гора в Абыйском районе на севере республики, где лесной пожар, действующий на расстоянии 26 километров, под воздействием сильного ветра перешел в верховой и подобрался на расстояние 10 километров. "Вчера дополнительно перекинули туда силы Авиалесоохраны и МЧС из Якутска, и сегодня еще дополнительно из нескольких районов. Сейчас уже мы понимаем, что пожар будет остановлен, он не должен пройти к населенному пункту. Принимаются все меры по встречному отжигу, которые, скорее всего, будут проходить у нас завтра, когда мы ожидаем смену ветра от поселка", - уточнил Николаев. Он добавил, что населенным пунктам Олекминского района в тушении пожаров помогла работа самолета-зондировщика - там прошли сильные дожди. "Речь об эвакуации ни по одному населенному пункту на данный момент не идет", - подчеркнул Николаев.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

https://ria.ru/20240626/pozhary-1955484308.html

якутск

олекминский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, якутск, олекминский район, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии