Глава Якутии оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе
Глава Якутии Николаев: лесные пожары действуют в 15 км от 19 населенных пунктов
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лесные пожары в Якутии действуют в 15-километровой зоне от 19 населенных пунктов, сообщил глава республики Айсен Николаев.
По его словам, задымленность фиксируется во многих населенных пунктах Якутии, при этом критическое задымление наблюдается только в максимально приближенных к пожарам селах, расположенных в труднодоступной местности.
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"На сегодняшний день пожары в 15-километровой зоне действуют у 19 населенных пунктов в республике", - сказал Николаев в эфире канала "Россия-24".
Он рассказал, что во вторник возникла достаточно серьезная угроза районному центру Белая Гора в Абыйском районе на севере республики, где лесной пожар, действующий на расстоянии 26 километров, под воздействием сильного ветра перешел в верховой и подобрался на расстояние 10 километров.
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"Вчера дополнительно перекинули туда силы Авиалесоохраны и МЧС из Якутска, и сегодня еще дополнительно из нескольких районов. Сейчас уже мы понимаем, что пожар будет остановлен, он не должен пройти к населенному пункту. Принимаются все меры по встречному отжигу, которые, скорее всего, будут проходить у нас завтра, когда мы ожидаем смену ветра от поселка", - уточнил Николаев.
Он добавил, что населенным пунктам Олекминского района в тушении пожаров помогла работа самолета-зондировщика - там прошли сильные дожди.
"Речь об эвакуации ни по одному населенному пункту на данный момент не идет", - подчеркнул Николаев.