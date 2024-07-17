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Число пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза - РИА Новости, 17.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:08 17.07.2024 (обновлено: 18:04 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/pozhary-1960276375.html
Число пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза
Число пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза - РИА Новости, 17.07.2024
Число пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза
Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза по сравнению с первой половиной лета 2023 года, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:08
2024-07-17T18:04
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
природные пожары в россии
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза по сравнению с первой половиной лета 2023 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза, площадь возгораний - практически вчетверо. Таковы данные по сравнению с аналогичным периодом (первая половина лета) 2023 года", - отметили в пресс-службе. По ее данным, в регионе для отдыха жителей в лесах организовано свыше 1 тысячи мест, где можно разводить огонь. Кроме того, еще около 250 точек обустроено в парках и лесопарках. А вот за разведение костров в неположенных местах - штраф. "В Подмосковье мы проводим регулярные учения, наша система контроля и видеонаблюдения имеет четкие алгоритмы реагирования. У нас задействовано порядка 4 тысяч человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники. Судя по всему, оставшаяся часть лета также будет жаркой, это хорошая новость для отдыхающих, ну а мы со своей стороны должны обеспечить пожарную безопасность", - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В регионе действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки. Она включает наземное патрулирование, видеомониторинг, авиаразведку и космический мониторинг, добавили в пресс-службе.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, природные пожары в россии
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Природные пожары в России, Новости Подмосковья
Число пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза

Воробьев: число пожаров в Подмосковье сократилось втрое относительно 2023 г ода

© Фото : пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФЛесной пожар в Подмосковье
Лесной пожар в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФ
Лесной пожар в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза по сравнению с первой половиной лета 2023 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«
"Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза, площадь возгораний - практически вчетверо. Таковы данные по сравнению с аналогичным периодом (первая половина лета) 2023 года", - отметили в пресс-службе.
По ее данным, в регионе для отдыха жителей в лесах организовано свыше 1 тысячи мест, где можно разводить огонь. Кроме того, еще около 250 точек обустроено в парках и лесопарках. А вот за разведение костров в неположенных местах - штраф.
"В Подмосковье мы проводим регулярные учения, наша система контроля и видеонаблюдения имеет четкие алгоритмы реагирования. У нас задействовано порядка 4 тысяч человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники. Судя по всему, оставшаяся часть лета также будет жаркой, это хорошая новость для отдыхающих, ну а мы со своей стороны должны обеспечить пожарную безопасность", - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
В регионе действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки. Она включает наземное патрулирование, видеомониторинг, авиаразведку и космический мониторинг, добавили в пресс-службе.
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