Число пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза
Воробьев: число пожаров в Подмосковье сократилось втрое относительно 2023 г ода
© Фото : пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФЛесной пожар в Подмосковье
© Фото : пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФ
Лесной пожар в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза по сравнению с первой половиной лета 2023 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«
"Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза, площадь возгораний - практически вчетверо. Таковы данные по сравнению с аналогичным периодом (первая половина лета) 2023 года", - отметили в пресс-службе.
По ее данным, в регионе для отдыха жителей в лесах организовано свыше 1 тысячи мест, где можно разводить огонь. Кроме того, еще около 250 точек обустроено в парках и лесопарках. А вот за разведение костров в неположенных местах - штраф.
"В Подмосковье мы проводим регулярные учения, наша система контроля и видеонаблюдения имеет четкие алгоритмы реагирования. У нас задействовано порядка 4 тысяч человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники. Судя по всему, оставшаяся часть лета также будет жаркой, это хорошая новость для отдыхающих, ну а мы со своей стороны должны обеспечить пожарную безопасность", - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
В регионе действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки. Она включает наземное патрулирование, видеомониторинг, авиаразведку и космический мониторинг, добавили в пресс-службе.