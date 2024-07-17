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Число пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза

Число пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза - РИА Новости, 17.07.2024

Число пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза

Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза по сравнению с первой половиной лета 2023 года, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:08

2024-07-17T16:08

2024-07-17T18:04

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

природные пожары в россии

новости подмосковья

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза по сравнению с первой половиной лета 2023 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в три раза, площадь возгораний - практически вчетверо. Таковы данные по сравнению с аналогичным периодом (первая половина лета) 2023 года", - отметили в пресс-службе. По ее данным, в регионе для отдыха жителей в лесах организовано свыше 1 тысячи мест, где можно разводить огонь. Кроме того, еще около 250 точек обустроено в парках и лесопарках. А вот за разведение костров в неположенных местах - штраф. "В Подмосковье мы проводим регулярные учения, наша система контроля и видеонаблюдения имеет четкие алгоритмы реагирования. У нас задействовано порядка 4 тысяч человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники. Судя по всему, оставшаяся часть лета также будет жаркой, это хорошая новость для отдыхающих, ну а мы со своей стороны должны обеспечить пожарную безопасность", - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В регионе действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки. Она включает наземное патрулирование, видеомониторинг, авиаразведку и космический мониторинг, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240529/mchs-1949177590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, природные пожары в россии