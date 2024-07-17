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Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров - РИА Новости, 17.07.2024
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15:52 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/pozhary-1960271957.html
Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров
Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров - РИА Новости, 17.07.2024
Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров
Власти Северной Македонии из-за бушующих лестных пожаров на границе с Грецией закрыли пункт пограничного перехода "Богородица", заявило северомакедонское... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:52
2024-07-17T15:52
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северная македония
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Власти Северной Македонии из-за бушующих лестных пожаров на границе с Грецией закрыли пункт пограничного перехода "Богородица", заявило северомакедонское министерство внутренних дел. "МВД оповещает граждан, что из-за пожара, который бушует на греческой стороне, в настоящее время прервано транспортное сообщение через КПП "Богородица". Предпринимаются интенсивные меры по тушению пожара для обеспечения движения через пункт перехода. Призываем граждан не отправляться на этот КПП, пока не будет потушен пожар", - сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Северной Македонии. Пограничный переход Богородица – Эвзони активно используется сербскими туристами, которые на автобусах и автомобилях каждое лето массово едут на отдых в Грецию. Центр управления кризисами Северной Македонии сообщил в среду, что Румыния подключилась к тушению лесных пожаров в северной Македонии с самолетом Hercules. В понедельник и вторник Турция, Словения, Хорватия, Черногория отправили свои пожарные вертолеты и самолеты, Сербия - вертолет Ка-32 российского производства. Правительство Северной Македонии провозгласило кризисную ситуацию в связи с пожарами на 30 дней. Температура, доходящая до плюс 40 градусов, держится в регионе Западных Балкан около недели. За это время в разных частях Северной Македонии возникли 26 лесных пожаров, которые тушили своими силами и техникой МВД и минобороны. Несколько очагов активны до сих пор, крупнейший - в муниципалитетах Штип, Неготино и Конче. Президент Сербии Александр Вучич заявил в июне, что Сербия должна помогать приобретенными ранее в России вертолетами Ка-32 соседним странам в борьбе с пожарами. Вучич в конце января на фоне пожара в крупнейшем китайском торговом центре Белграда заявил, что хочет приобрести еще два пожарных вертолета Ка-32 в России в дополнение к двум, приобретенным ранее. Второй пожарный вертолет Ка-32 из России прибыл в Сербию в сентябре 2023 года, первый – в конце октября 2022 года. -0-
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в мире, северная македония, сербия, россия, александр вучич, ка-32
В мире, Северная Македония, Сербия, Россия, Александр Вучич, Ка-32
Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров

В Северной Македонии закрыли КПП "Богородица" из-за пожаров на границе с Грецией

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение лесного пожара в Греции
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение лесного пожара в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Власти Северной Македонии из-за бушующих лестных пожаров на границе с Грецией закрыли пункт пограничного перехода "Богородица", заявило северомакедонское министерство внутренних дел.
«
"МВД оповещает граждан, что из-за пожара, который бушует на греческой стороне, в настоящее время прервано транспортное сообщение через КПП "Богородица". Предпринимаются интенсивные меры по тушению пожара для обеспечения движения через пункт перехода. Призываем граждан не отправляться на этот КПП, пока не будет потушен пожар", - сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Северной Македонии.
Последствия лесного пожара в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В пригороде Афин жителей нескольких поселений эвакуируют из-за пожара
30 июня, 17:34
Пограничный переход Богородица – Эвзони активно используется сербскими туристами, которые на автобусах и автомобилях каждое лето массово едут на отдых в Грецию.
Центр управления кризисами Северной Македонии сообщил в среду, что Румыния подключилась к тушению лесных пожаров в северной Македонии с самолетом Hercules. В понедельник и вторник Турция, Словения, Хорватия, Черногория отправили свои пожарные вертолеты и самолеты, Сербия - вертолет Ка-32 российского производства.
Правительство Северной Македонии провозгласило кризисную ситуацию в связи с пожарами на 30 дней.
Температура, доходящая до плюс 40 градусов, держится в регионе Западных Балкан около недели. За это время в разных частях Северной Македонии возникли 26 лесных пожаров, которые тушили своими силами и техникой МВД и минобороны. Несколько очагов активны до сих пор, крупнейший - в муниципалитетах Штип, Неготино и Конче.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в июне, что Сербия должна помогать приобретенными ранее в России вертолетами Ка-32 соседним странам в борьбе с пожарами. Вучич в конце января на фоне пожара в крупнейшем китайском торговом центре Белграда заявил, что хочет приобрести еще два пожарных вертолета Ка-32 в России в дополнение к двум, приобретенным ранее. Второй пожарный вертолет Ка-32 из России прибыл в Сербию в сентябре 2023 года, первый – в конце октября 2022 года. -0-
Тушение лесного пожара на горе Парнита вблизи Афин - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
На горе Парнита вблизи Афин горит лес
29 июня, 19:29
 
В миреСеверная МакедонияСербияРоссияАлександр ВучичКа-32
 
 
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