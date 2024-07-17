Жара без огня: как московские службы справляются с природными пожарами
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра (МАЦ)
С наступлением тепла и жаркой погоды возрастает опасность возникновения пожаров на природных территориях города. Непотушенные окурки, костры, да и просто неосторожное обращение с огнем зачастую приводят к масштабным последствиям. В такой период особо бдительны столичные пожарные и спасатели. Как они готовятся противостоять возможным пожарам, читайте в материале РИА Новости.
Готовность 24/7
За обстановкой на природных территориях столицы постоянно следят работники Пожарно-спасательного центра, которые обладают не только навыками тушения. Каждый спасатель умеет управлять спецтранспортом, оказывать психологическую поддержку и первую помощь на месте происшествия, организовывать необходимые мероприятия по ликвидации последствий происшествий, осуществлять разведку. Каждый пожарно-спасательный отряд имеет свой район выезда в Москве. Время прибытия на место происшествия в своем районе не превышает семи минут.
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Первым на борьбу с огнем приезжает расчет на автоцистерне. Если тушить огонь предстоит на высоте, в распоряжении пожарных Москвы имеются телескопические подъемники и автолестницы разной высоты.
Спасительный арсенал
Когда речь идет о природных пожарах, на помощь приходит насосно-рукавный комплекс "Водолей", который, находясь в пожарной машине, укомплектован рукавами для прокладки рукавной линии длиной более одного километра, а также насосами для откачки и подачи воды.
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"Водолей" также предназначен для транспортировки пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования к месту проведения работ. Благодаря работе насосов, удается перекачивать большие объемы воды – от 170 до 500 литров в минуту на расстояние более 1200 метров. Забор воды может производиться из водохранилищ, озер или прудов.
Столичные спасатели способны ликвидировать пожары даже с берега, для чего постоянное дежурство на акватории Москвы-реки несет корабль "Полковник Чернышев" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС). Это судно ледового класса имеет усиленный корпус. При участии в тушении пожара корабль используется как самостоятельная единица боевой техники. Его ценность в том, что он способен снабжать пожарные расчеты водой во время их работы на берегу.
При необходимости "Полковник Чернышев" может обеспечить водой 32 пожарных автомобиля. Помимо этого, судно также может работать в качестве электростанции и обеспечивать электроэнергией детские сады, школы и больницы, расположенные вблизи береговой линии.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТренировка спасателей на многоцелевом пожарно-спасательном корабле "Полковник Чернышев" в акватории реки Москвы
Тренировка спасателей на многоцелевом пожарно-спасательном корабле "Полковник Чернышев" в акватории реки Москвы
Поддержка с воздуха
К тушению масштабных пожаров и природных возгораний при необходимости привлекаются силы Московского авиационного центра (МАЦ). В его авиапарке –пожарные вертолеты: Ка-32 и Ми-26. Причем последний считается самым грузоподъемным серийным вертолетом в мире и не имеет равных по технико-экономическим показателям. Максимальная высота полета – 6,5 тысячи метров, дальность – 800 километров, судно способно продержаться в воздухе до 6,5 часов и принять на борт свыше 60 пассажиров. В зависимости от решаемых задач на вертолет устанавливается внешняя подвеска для транспортировки грузов, водосливное устройство емкостью до 15 тонн, а большой объем грузовой кабины позволяет перевозить крупногабаритные грузы до 20 тонн.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПожарный вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) перед началом облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
Пожарный вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) перед началом облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
В свою очередь Кa-32 предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению.
Для ликвидации пожаров на этот вертолет устанавливается водосливное устройство на внешней подвеске емкостью до 5 тонн, а также уникальная система вертикального и горизонтального пожаротушения для борьбы с возгораниями в плотной городской застройке на большой высоте. Также может быть установлен гидравлический захват ГРАПЛ для разбора завалов или места ДТП, спусковое устройство и лебедка для беспарашютного десантирования спасателей и подъема пострадавших на борт воздушного судна беспосадочным способом.