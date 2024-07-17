https://ria.ru/20240717/pozhary-1959202565.html

Жара без огня: как московские службы справляются с природными пожарами

Жара без огня: как московские службы справляются с природными пожарами - РИА Новости, 17.07.2024

Жара без огня: как московские службы справляются с природными пожарами

С наступлением тепла и жаркой погоды возрастает опасность возникновения пожаров на природных территориях города. Непотушенные окурки, костры, да и просто... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:00

2024-07-17T09:00

2024-07-17T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

безопасность

городское хозяйство москвы

москва

ка-32

ми-26

природные пожары в россии

московский авиационный центр (мац)

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С наступлением тепла и жаркой погоды возрастает опасность возникновения пожаров на природных территориях города. Непотушенные окурки, костры, да и просто неосторожное обращение с огнем зачастую приводят к масштабным последствиям. В такой период особо бдительны столичные пожарные и спасатели. Как они готовятся противостоять возможным пожарам, читайте в материале РИА Новости.Готовность 24/7За обстановкой на природных территориях столицы постоянно следят работники Пожарно-спасательного центра, которые обладают не только навыками тушения. Каждый спасатель умеет управлять спецтранспортом, оказывать психологическую поддержку и первую помощь на месте происшествия, организовывать необходимые мероприятия по ликвидации последствий происшествий, осуществлять разведку. Каждый пожарно-спасательный отряд имеет свой район выезда в Москве. Время прибытия на место происшествия в своем районе не превышает семи минут.Первым на борьбу с огнем приезжает расчет на автоцистерне. Если тушить огонь предстоит на высоте, в распоряжении пожарных Москвы имеются телескопические подъемники и автолестницы разной высоты.Спасительный арсеналКогда речь идет о природных пожарах, на помощь приходит насосно-рукавный комплекс "Водолей", который, находясь в пожарной машине, укомплектован рукавами для прокладки рукавной линии длиной более одного километра, а также насосами для откачки и подачи воды."Водолей" также предназначен для транспортировки пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования к месту проведения работ. Благодаря работе насосов, удается перекачивать большие объемы воды – от 170 до 500 литров в минуту на расстояние более 1200 метров. Забор воды может производиться из водохранилищ, озер или прудов.Столичные спасатели способны ликвидировать пожары даже с берега, для чего постоянное дежурство на акватории Москвы-реки несет корабль "Полковник Чернышев" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС). Это судно ледового класса имеет усиленный корпус. При участии в тушении пожара корабль используется как самостоятельная единица боевой техники. Его ценность в том, что он способен снабжать пожарные расчеты водой во время их работы на берегу.При необходимости "Полковник Чернышев" может обеспечить водой 32 пожарных автомобиля. Помимо этого, судно также может работать в качестве электростанции и обеспечивать электроэнергией детские сады, школы и больницы, расположенные вблизи береговой линии.Поддержка с воздухаК тушению масштабных пожаров и природных возгораний при необходимости привлекаются силы Московского авиационного центра (МАЦ). В его авиапарке –пожарные вертолеты: Ка-32 и Ми-26. Причем последний считается самым грузоподъемным серийным вертолетом в мире и не имеет равных по технико-экономическим показателям. Максимальная высота полета – 6,5 тысячи метров, дальность – 800 километров, судно способно продержаться в воздухе до 6,5 часов и принять на борт свыше 60 пассажиров. В зависимости от решаемых задач на вертолет устанавливается внешняя подвеска для транспортировки грузов, водосливное устройство емкостью до 15 тонн, а большой объем грузовой кабины позволяет перевозить крупногабаритные грузы до 20 тонн.В свою очередь Кa-32 предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению.Для ликвидации пожаров на этот вертолет устанавливается водосливное устройство на внешней подвеске емкостью до 5 тонн, а также уникальная система вертикального и горизонтального пожаротушения для борьбы с возгораниями в плотной городской застройке на большой высоте. Также может быть установлен гидравлический захват ГРАПЛ для разбора завалов или места ДТП, спусковое устройство и лебедка для беспарашютного десантирования спасателей и подъема пострадавших на борт воздушного судна беспосадочным способом.

https://realty.ria.ru/20220505/spasateli-1786736896.html

https://ria.ru/20240304/antifire-msk-1930936192.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

безопасность, городское хозяйство москвы, москва, ка-32, ми-26, природные пожары в россии, московский авиационный центр (мац), пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности