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Жара без огня: как московские службы справляются с природными пожарами - РИА Новости, 17.07.2024
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https://ria.ru/20240717/pozhary-1959202565.html
Жара без огня: как московские службы справляются с природными пожарами
Жара без огня: как московские службы справляются с природными пожарами - РИА Новости, 17.07.2024
Жара без огня: как московские службы справляются с природными пожарами
С наступлением тепла и жаркой погоды возрастает опасность возникновения пожаров на природных территориях города. Непотушенные окурки, костры, да и просто... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:00
2024-07-17T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
безопасность
городское хозяйство москвы
москва
ка-32
ми-26
природные пожары в россии
московский авиационный центр (мац)
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С наступлением тепла и жаркой погоды возрастает опасность возникновения пожаров на природных территориях города. Непотушенные окурки, костры, да и просто неосторожное обращение с огнем зачастую приводят к масштабным последствиям. В такой период особо бдительны столичные пожарные и спасатели. Как они готовятся противостоять возможным пожарам, читайте в материале РИА Новости.Готовность 24/7За обстановкой на природных территориях столицы постоянно следят работники Пожарно-спасательного центра, которые обладают не только навыками тушения. Каждый спасатель умеет управлять спецтранспортом, оказывать психологическую поддержку и первую помощь на месте происшествия, организовывать необходимые мероприятия по ликвидации последствий происшествий, осуществлять разведку. Каждый пожарно-спасательный отряд имеет свой район выезда в Москве. Время прибытия на место происшествия в своем районе не превышает семи минут.Первым на борьбу с огнем приезжает расчет на автоцистерне. Если тушить огонь предстоит на высоте, в распоряжении пожарных Москвы имеются телескопические подъемники и автолестницы разной высоты.Спасительный арсеналКогда речь идет о природных пожарах, на помощь приходит насосно-рукавный комплекс "Водолей", который, находясь в пожарной машине, укомплектован рукавами для прокладки рукавной линии длиной более одного километра, а также насосами для откачки и подачи воды."Водолей" также предназначен для транспортировки пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования к месту проведения работ. Благодаря работе насосов, удается перекачивать большие объемы воды – от 170 до 500 литров в минуту на расстояние более 1200 метров. Забор воды может производиться из водохранилищ, озер или прудов.Столичные спасатели способны ликвидировать пожары даже с берега, для чего постоянное дежурство на акватории Москвы-реки несет корабль "Полковник Чернышев" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС). Это судно ледового класса имеет усиленный корпус. При участии в тушении пожара корабль используется как самостоятельная единица боевой техники. Его ценность в том, что он способен снабжать пожарные расчеты водой во время их работы на берегу.При необходимости "Полковник Чернышев" может обеспечить водой 32 пожарных автомобиля. Помимо этого, судно также может работать в качестве электростанции и обеспечивать электроэнергией детские сады, школы и больницы, расположенные вблизи береговой линии.Поддержка с воздухаК тушению масштабных пожаров и природных возгораний при необходимости привлекаются силы Московского авиационного центра (МАЦ). В его авиапарке –пожарные вертолеты: Ка-32 и Ми-26. Причем последний считается самым грузоподъемным серийным вертолетом в мире и не имеет равных по технико-экономическим показателям. Максимальная высота полета – 6,5 тысячи метров, дальность – 800 километров, судно способно продержаться в воздухе до 6,5 часов и принять на борт свыше 60 пассажиров. В зависимости от решаемых задач на вертолет устанавливается внешняя подвеска для транспортировки грузов, водосливное устройство емкостью до 15 тонн, а большой объем грузовой кабины позволяет перевозить крупногабаритные грузы до 20 тонн.В свою очередь Кa-32 предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению.Для ликвидации пожаров на этот вертолет устанавливается водосливное устройство на внешней подвеске емкостью до 5 тонн, а также уникальная система вертикального и горизонтального пожаротушения для борьбы с возгораниями в плотной городской застройке на большой высоте. Также может быть установлен гидравлический захват ГРАПЛ для разбора завалов или места ДТП, спусковое устройство и лебедка для беспарашютного десантирования спасателей и подъема пострадавших на борт воздушного судна беспосадочным способом.
https://realty.ria.ru/20220505/spasateli-1786736896.html
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безопасность, городское хозяйство москвы, москва, ка-32, ми-26, природные пожары в россии, московский авиационный центр (мац), пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Безопасность, Городское хозяйство Москвы, Москва, Ка-32, Ми-26, Природные пожары в России, Московский авиационный центр (МАЦ), Пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Жара без огня: как московские службы справляются с природными пожарами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра (МАЦ)
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра (МАЦ) - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С наступлением тепла и жаркой погоды возрастает опасность возникновения пожаров на природных территориях города. Непотушенные окурки, костры, да и просто неосторожное обращение с огнем зачастую приводят к масштабным последствиям. В такой период особо бдительны столичные пожарные и спасатели. Как они готовятся противостоять возможным пожарам, читайте в материале РИА Новости.

Готовность 24/7

За обстановкой на природных территориях столицы постоянно следят работники Пожарно-спасательного центра, которые обладают не только навыками тушения. Каждый спасатель умеет управлять спецтранспортом, оказывать психологическую поддержку и первую помощь на месте происшествия, организовывать необходимые мероприятия по ликвидации последствий происшествий, осуществлять разведку. Каждый пожарно-спасательный отряд имеет свой район выезда в Москве. Время прибытия на место происшествия в своем районе не превышает семи минут.
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Первым на борьбу с огнем приезжает расчет на автоцистерне. Если тушить огонь предстоит на высоте, в распоряжении пожарных Москвы имеются телескопические подъемники и автолестницы разной высоты.

Спасительный арсенал

Когда речь идет о природных пожарах, на помощь приходит насосно-рукавный комплекс "Водолей", который, находясь в пожарной машине, укомплектован рукавами для прокладки рукавной линии длиной более одного километра, а также насосами для откачки и подачи воды.
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"Водолей" также предназначен для транспортировки пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования к месту проведения работ. Благодаря работе насосов, удается перекачивать большие объемы воды – от 170 до 500 литров в минуту на расстояние более 1200 метров. Забор воды может производиться из водохранилищ, озер или прудов.
Столичные спасатели способны ликвидировать пожары даже с берега, для чего постоянное дежурство на акватории Москвы-реки несет корабль "Полковник Чернышев" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС). Это судно ледового класса имеет усиленный корпус. При участии в тушении пожара корабль используется как самостоятельная единица боевой техники. Его ценность в том, что он способен снабжать пожарные расчеты водой во время их работы на берегу.
При необходимости "Полковник Чернышев" может обеспечить водой 32 пожарных автомобиля. Помимо этого, судно также может работать в качестве электростанции и обеспечивать электроэнергией детские сады, школы и больницы, расположенные вблизи береговой линии.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТренировка спасателей на многоцелевом пожарно-спасательном корабле "Полковник Чернышев" в акватории реки Москвы
Тренировка спасателей на многоцелевом пожарно-спасательном корабле Полковник Чернышев в акватории реки Москвы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Тренировка спасателей на многоцелевом пожарно-спасательном корабле "Полковник Чернышев" в акватории реки Москвы

Поддержка с воздуха

К тушению масштабных пожаров и природных возгораний при необходимости привлекаются силы Московского авиационного центра (МАЦ). В его авиапарке –пожарные вертолеты: Ка-32 и Ми-26. Причем последний считается самым грузоподъемным серийным вертолетом в мире и не имеет равных по технико-экономическим показателям. Максимальная высота полета – 6,5 тысячи метров, дальность – 800 километров, судно способно продержаться в воздухе до 6,5 часов и принять на борт свыше 60 пассажиров. В зависимости от решаемых задач на вертолет устанавливается внешняя подвеска для транспортировки грузов, водосливное устройство емкостью до 15 тонн, а большой объем грузовой кабины позволяет перевозить крупногабаритные грузы до 20 тонн.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПожарный вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) перед началом облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
Пожарный вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) перед началом облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пожарный вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) перед началом облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
В свою очередь Кa-32 предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению.
Для ликвидации пожаров на этот вертолет устанавливается водосливное устройство на внешней подвеске емкостью до 5 тонн, а также уникальная система вертикального и горизонтального пожаротушения для борьбы с возгораниями в плотной городской застройке на большой высоте. Также может быть установлен гидравлический захват ГРАПЛ для разбора завалов или места ДТП, спусковое устройство и лебедка для беспарашютного десантирования спасателей и подъема пострадавших на борт воздушного судна беспосадочным способом.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниБезопасностьГородское хозяйство МосквыМоскваКа-32Ми-26Природные пожары в РоссииМосковский авиационный центр (МАЦ)Пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
 
 
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