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В Ставрополе загорелась кровля жилого дома
В Ставрополе загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 17.07.2024
В Ставрополе загорелась кровля жилого дома
Кровля четырехэтажного жилого дома горит в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило краевое ГУМЧС. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:58
2024-07-17T22:58
2024-07-17T23:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставрополь
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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Кровля четырехэтажного жилого дома горит в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило краевое ГУМЧС."По улице Серова в Ставрополе произошло возгорание кровли четырехэтажного многоквартирного дома. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Из здания эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.На месте работают 42 человека и 13 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставрополь
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставрополь
В Ставрополе загорелась кровля жилого дома
МЧС: в Ставрополе загорелась кровля четырехэтажного жилого дома на 300 квадратах