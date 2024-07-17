https://ria.ru/20240717/pozhar-1960372569.html

В Ставрополе загорелась кровля жилого дома

В Ставрополе загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 17.07.2024

В Ставрополе загорелась кровля жилого дома

Кровля четырехэтажного жилого дома горит в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило краевое ГУМЧС. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:58

2024-07-17T22:58

2024-07-17T23:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставрополь

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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Кровля четырехэтажного жилого дома горит в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило краевое ГУМЧС."По улице Серова в Ставрополе произошло возгорание кровли четырехэтажного многоквартирного дома. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Из здания эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.На месте работают 42 человека и 13 единиц техники.

ставрополь

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставрополь