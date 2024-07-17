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Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили
Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили - РИА Новости, 17.07.2024
Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили
Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу ликвидировали на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:11
2024-07-17T22:11
2024-07-17T22:33
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу ликвидировали на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС."Пожар полностью ликвидирован на площади 700 квадратных метров. Причина устанавливается", — говорится в заявлении.Инцидент произошел ранее во вторник. По данным МЧС, загорелось чердачное помещение. К тушению привлекли более ста человек и 34 единицы техники, а также вертолет Ка-32.В свою очередь, директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в этом здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.
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Тушение пожара в здании в центре Москвы
Для ликвидации скрытых очагов горения в здании в центре Москвы проводится вскрытие кровли, к тушению привлечен вертолет, сообщают в МЧС
2024-07-17T22:11
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили
МЧС: пожар в здании на Пресненском валу в Москве на 700 "квадратах" потушили