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Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили - РИА Новости, 17.07.2024
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22:11 17.07.2024 (обновлено: 22:33 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/pozhar-1960368342.html
Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили
Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили - РИА Новости, 17.07.2024
Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили
Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу ликвидировали на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 17.07.2024
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу ликвидировали на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.&quot;Пожар полностью ликвидирован на площади 700 квадратных метров. Причина устанавливается&quot;, — говорится в заявлении.Инцидент произошел ранее во вторник. По данным МЧС, загорелось чердачное помещение. К тушению привлекли более ста человек и 34 единицы техники, а также вертолет Ка-32.В свою очередь, директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в этом здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.
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Тушение пожара в здании в центре Москвы
Для ликвидации скрытых очагов горения в здании в центре Москвы проводится вскрытие кровли, к тушению привлечен вертолет, сообщают в МЧС
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу ликвидировали на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.
2024-07-17T22:11
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Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили

МЧС: пожар в здании на Пресненском валу в Москве на 700 "квадратах" потушили

Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца
Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу ликвидировали на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.
«

"Пожар полностью ликвидирован на площади 700 квадратных метров. Причина устанавливается", — говорится в заявлении.

Инцидент произошел ранее во вторник. По данным МЧС, загорелось чердачное помещение. К тушению привлекли более ста человек и 34 единицы техники, а также вертолет Ка-32.
В свою очередь, директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в этом здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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