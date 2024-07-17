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Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили

Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили - РИА Новости, 17.07.2024

Пожар в здании на Пресненском валу в Москве потушили

Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу ликвидировали на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:11

2024-07-17T22:11

2024-07-17T22:33

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу ликвидировали на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС."Пожар полностью ликвидирован на площади 700 квадратных метров. Причина устанавливается", — говорится в заявлении.Инцидент произошел ранее во вторник. По данным МЧС, загорелось чердачное помещение. К тушению привлекли более ста человек и 34 единицы техники, а также вертолет Ка-32.В свою очередь, директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в этом здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в здании в центре Москвы Для ликвидации скрытых очагов горения в здании в центре Москвы проводится вскрытие кровли, к тушению привлечен вертолет, сообщают в МЧС 2024-07-17T22:11 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, россия