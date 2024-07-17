https://ria.ru/20240717/pozhar-1960365307.html
Пожар в здании в центре Москвы локализовали
Пожар в здании в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 17.07.2024
Пожар в здании в центре Москвы локализовали
Пожар в здании на Пресненском валу в центре Москвы локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили в среду в МЧС России. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:37
2024-07-17T21:37
2024-07-17T21:42
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960365105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_390fc8db63e29bb62fae67844c39b44e.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожар в здании на Пресненском валу в центре Москвы локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили в среду в МЧС России.Ранее сообщалось, что горит чердачное помещение 4-этажного здания старой постройки на Пресненском Валу в Москве."В Москве сотрудники МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240717/sirius-1960352750.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960365105_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_84e7ebce2988d63908e9657d82c1d215.jpg
Тушение пожара в здании в центре Москвы
Для ликвидации скрытых очагов горения в здании в центре Москвы проводится вскрытие кровли, к тушению привлечен вертолет, сообщают в МЧС
2024-07-17T21:37
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в здании в центре Москвы локализовали
МЧС: пожар в здании на Пресненском валу в Москве локализовали на 700 "квадратах"