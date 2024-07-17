https://ria.ru/20240717/pozhar-1960365307.html

Пожар в здании в центре Москвы локализовали

Пожар в здании в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 17.07.2024

Пожар в здании в центре Москвы локализовали

Пожар в здании на Пресненском валу в центре Москвы локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили в среду в МЧС России. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:37

2024-07-17T21:37

2024-07-17T21:42

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожар в здании на Пресненском валу в центре Москвы локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили в среду в МЧС России.Ранее сообщалось, что горит чердачное помещение 4-этажного здания старой постройки на Пресненском Валу в Москве."В Москве сотрудники МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240717/sirius-1960352750.html

москва

россия

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2024

Наталья Макарова

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Тушение пожара в здании в центре Москвы Для ликвидации скрытых очагов горения в здании в центре Москвы проводится вскрытие кровли, к тушению привлечен вертолет, сообщают в МЧС 2024-07-17T21:37 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия