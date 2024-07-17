https://ria.ru/20240717/pozhar-1960350128.html

Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров

Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров - РИА Новости, 17.07.2024

Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров

Площадь пожара в здании на Пресненском валу в центре Москвы составила 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:08

2024-07-17T20:08

2024-07-17T20:19

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Площадь пожара в здании на Пресненском валу в центре Москвы составила 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Для ликвидации пожара развернуты четыре боевых участка. Водяные стволы поданы по всему периметру здания. Предварительно, площадь пожара 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240717/moskva-1960340274.html

москва

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в центре Москвы на Пресненском валу В центре Москвы на Пресненском валу произошел пожар в 4-этажном здании, пострадавших нет, угрозы перехода огня нет, сообщают РИА Новости в экстренных службах 2024-07-17T20:08 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия