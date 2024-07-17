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Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров - РИА Новости, 17.07.2024
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20:08 17.07.2024 (обновлено: 20:19 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/pozhar-1960350128.html
Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров
Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров - РИА Новости, 17.07.2024
Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров
Площадь пожара в здании на Пресненском валу в центре Москвы составила 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:08
2024-07-17T20:19
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Площадь пожара в здании на Пресненском валу в центре Москвы составила 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Для ликвидации пожара развернуты четыре боевых участка. Водяные стволы поданы по всему периметру здания. Предварительно, площадь пожара 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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москва
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4.7
96
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Пожар в центре Москвы на Пресненском валу
В центре Москвы на Пресненском валу произошел пожар в 4-этажном здании, пострадавших нет, угрозы перехода огня нет, сообщают РИА Новости в экстренных службах
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров

МЧС: площадь пожара в здании на Пресненском валу в Москве составила 700 кв м

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Площадь пожара в здании на Пресненском валу в центре Москвы составила 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Для ликвидации пожара развернуты четыре боевых участка. Водяные стволы поданы по всему периметру здания. Предварительно, площадь пожара 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Движение на Пресненском Валу в Москве перекрыли из-за пожара
Вчера, 19:12
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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