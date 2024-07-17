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Во Франции загорелось посольство Чехии - РИА Новости, 17.07.2024
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19:35 17.07.2024 (обновлено: 20:03 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/pozhar-1960344114.html
Во Франции загорелось посольство Чехии
Во Франции загорелось посольство Чехии - РИА Новости, 17.07.2024
Во Франции загорелось посольство Чехии
Пожар вспыхнул в посольстве Чехии в Париже, все сотрудники эвакуированы, часть здания временно не функционирует, сообщает в среду телеканал CT24. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:35
2024-07-17T20:03
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул в посольстве Чехии в Париже, все сотрудники эвакуированы, часть здания временно не функционирует, сообщает в среду телеканал CT24."Можем подтвердить, что случился пожар. Никто не пострадал", - приводит телеканал слова официального представителя МИД Чехии Даниела Дрейка.По словам Дрейка, два сотрудника отравились угарным газом и получили медицинскую помощь на месте.Как отмечает телеканал, возгорание произошло в главном здании посольства, но пожар уже взят под контроль. Причина происшествия пока не установлена, полиция и сотрудники пожарной охраны фиксируют повреждения.
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в мире, франция, чехия, дрейк, париж
В мире, Франция, Чехия, Дрейк, Париж
Во Франции загорелось посольство Чехии

CT24: в Париже в посольстве Чехии вспыхнул пожар, всех сотрудников эвакуировали

© AP Photo / Franck DesprezПожарные во Франции
Пожарные во Франции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Franck Desprez
Пожарные во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул в посольстве Чехии в Париже, все сотрудники эвакуированы, часть здания временно не функционирует, сообщает в среду телеканал CT24.
«
"Можем подтвердить, что случился пожар. Никто не пострадал", - приводит телеканал слова официального представителя МИД Чехии Даниела Дрейка.
По словам Дрейка, два сотрудника отравились угарным газом и получили медицинскую помощь на месте.
Как отмечает телеканал, возгорание произошло в главном здании посольства, но пожар уже взят под контроль. Причина происшествия пока не установлена, полиция и сотрудники пожарной охраны фиксируют повреждения.
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