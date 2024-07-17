https://ria.ru/20240717/pozhar-1960344114.html

Во Франции загорелось посольство Чехии

Во Франции загорелось посольство Чехии - РИА Новости, 17.07.2024

Во Франции загорелось посольство Чехии

Пожар вспыхнул в посольстве Чехии в Париже, все сотрудники эвакуированы, часть здания временно не функционирует, сообщает в среду телеканал CT24. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:35

2024-07-17T19:35

2024-07-17T20:03

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул в посольстве Чехии в Париже, все сотрудники эвакуированы, часть здания временно не функционирует, сообщает в среду телеканал CT24."Можем подтвердить, что случился пожар. Никто не пострадал", - приводит телеканал слова официального представителя МИД Чехии Даниела Дрейка.По словам Дрейка, два сотрудника отравились угарным газом и получили медицинскую помощь на месте.Как отмечает телеканал, возгорание произошло в главном здании посольства, но пожар уже взят под контроль. Причина происшествия пока не установлена, полиция и сотрудники пожарной охраны фиксируют повреждения.

https://ria.ru/20240224/pozhar-1929321545.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, чехия, дрейк, париж