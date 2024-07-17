https://ria.ru/20240717/pozhar-1960339732.html

Возгорание на крыше строящегося концертного зала в Сириусе локализовали

Возгорание на крыше строящегося концертного зала в Сириусе локализовали - РИА Новости, 17.07.2024

Возгорание на крыше строящегося концертного зала в Сириусе локализовали

Пожарные в Сириусе локализовали огонь, который произошел в строящемся концертном зале на федеральной территории Сириус, причиной возгорания стали строительные... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:09

2024-07-17T19:09

2024-07-17T20:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

образовательный центр "сириус"

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СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Пожарные в Сириусе локализовали огонь, который произошел в строящемся концертном зале на федеральной территории Сириус, причиной возгорания стали строительные материалы, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Уточняется, ЧП произошло вечером в среду на улице Чемпионов."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Сириусе. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло загорание строительных материалов на кровле здания на площади 50м2. Профессиональными действиями огнеборцев в кратчайшее время пожар был локализован. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении краевого главка МЧС.К ликвидации огня привлекаются 45 спасателей, используется 15 единиц техники.Строительство крупного концертно-театрального комплекса началось на федеральной территории Сириусе несколько лет назад. По словам архитектора, работающего над проектом Андрея Литвинова, место будет объединять сразу несколько культурных пространств. Открыть зал планируется в 2024 году, как заявляют его создатели, он станет мировой площадкой для известных музыкантов и артистов.

https://ria.ru/20240717/pozhar-1960228061.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), образовательный центр "сириус"