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Возгорание на крыше строящегося концертного зала в Сириусе локализовали - РИА Новости, 17.07.2024
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19:09 17.07.2024 (обновлено: 20:00 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/pozhar-1960339732.html
Возгорание на крыше строящегося концертного зала в Сириусе локализовали
Возгорание на крыше строящегося концертного зала в Сириусе локализовали - РИА Новости, 17.07.2024
Возгорание на крыше строящегося концертного зала в Сириусе локализовали
Пожарные в Сириусе локализовали огонь, который произошел в строящемся концертном зале на федеральной территории Сириус, причиной возгорания стали строительные... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:09
2024-07-17T20:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
образовательный центр "сириус"
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СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Пожарные в Сириусе локализовали огонь, который произошел в строящемся концертном зале на федеральной территории Сириус, причиной возгорания стали строительные материалы, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Уточняется, ЧП произошло вечером в среду на улице Чемпионов."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Сириусе. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло загорание строительных материалов на кровле здания на площади 50м2. Профессиональными действиями огнеборцев в кратчайшее время пожар был локализован. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении краевого главка МЧС.К ликвидации огня привлекаются 45 спасателей, используется 15 единиц техники.Строительство крупного концертно-театрального комплекса началось на федеральной территории Сириусе несколько лет назад. По словам архитектора, работающего над проектом Андрея Литвинова, место будет объединять сразу несколько культурных пространств. Открыть зал планируется в 2024 году, как заявляют его создатели, он станет мировой площадкой для известных музыкантов и артистов.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), образовательный центр "сириус"
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Образовательный центр "Сириус"
Возгорание на крыше строящегося концертного зала в Сириусе локализовали

В Сириусе локализовали возгорание в строящемся концертном зале, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Пожарные в Сириусе локализовали огонь, который произошел в строящемся концертном зале на федеральной территории Сириус, причиной возгорания стали строительные материалы, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, ЧП произошло вечером в среду на улице Чемпионов.
«
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Сириусе. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло загорание строительных материалов на кровле здания на площади 50м2. Профессиональными действиями огнеборцев в кратчайшее время пожар был локализован. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении краевого главка МЧС.
К ликвидации огня привлекаются 45 спасателей, используется 15 единиц техники.
Строительство крупного концертно-театрального комплекса началось на федеральной территории Сириусе несколько лет назад. По словам архитектора, работающего над проектом Андрея Литвинова, место будет объединять сразу несколько культурных пространств. Открыть зал планируется в 2024 году, как заявляют его создатели, он станет мировой площадкой для известных музыкантов и артистов.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Образовательный центр "Сириус"
 
 
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