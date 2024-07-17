Рейтинг@Mail.ru
В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 17.07.2024 (обновлено: 16:46 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/pozhar-1960290961.html
В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ
В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ - РИА Новости, 17.07.2024
В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ
Пожар произошел в среду в торговом центре в городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань, в здании находятся оказавшиеся в ловушке люди, сообщило в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:45
2024-07-17T16:46
в мире
сычуань
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728537247_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd09b081e58cdf8c5c90f8e46e2389e7.jpg
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Пожар произошел в среду в торговом центре в городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань, в здании находятся оказавшиеся в ловушке люди, сообщило в среду Центральное телевидение Китая. Местное пожарное управление получило сообщение о пожаре в одном из торговых центров города в 18.11 по местному времени (13.11 мск), после чего на место были направлены 20 единиц техники и 92 пожарных. Очаги возгорания были обнаружены на первом, четвертом, пятом и шестом этажах 14-этажного здания. По состоянию на 20.20 по местному времени (15.20 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение, из здания были выведены 17 человек, однако в нем по-прежнему остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщения о пострадавших или погибших пока не поступали.
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945361249.html
сычуань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728537247_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e3bf87df77d81341e78b79fba62d3ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сычуань, китай
В мире, Сычуань, Китай
В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ

ЦТК: в Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ, в помещениях остаются люди

© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
Пожарный расчет в Китае - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Пожарный расчет в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Пожар произошел в среду в торговом центре в городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань, в здании находятся оказавшиеся в ловушке люди, сообщило в среду Центральное телевидение Китая.
Местное пожарное управление получило сообщение о пожаре в одном из торговых центров города в 18.11 по местному времени (13.11 мск), после чего на место были направлены 20 единиц техники и 92 пожарных.
Очаги возгорания были обнаружены на первом, четвертом, пятом и шестом этажах 14-этажного здания.
По состоянию на 20.20 по местному времени (15.20 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение, из здания были выведены 17 человек, однако в нем по-прежнему остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщения о пострадавших или погибших пока не поступали.
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ
12 мая, 11:49
 
В миреСычуаньКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала