https://ria.ru/20240717/pozhar-1960290961.html

В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ

В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ - РИА Новости, 17.07.2024

В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ

Пожар произошел в среду в торговом центре в городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань, в здании находятся оказавшиеся в ловушке люди, сообщило в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:45

2024-07-17T16:45

2024-07-17T16:46

в мире

сычуань

китай

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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Пожар произошел в среду в торговом центре в городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань, в здании находятся оказавшиеся в ловушке люди, сообщило в среду Центральное телевидение Китая. Местное пожарное управление получило сообщение о пожаре в одном из торговых центров города в 18.11 по местному времени (13.11 мск), после чего на место были направлены 20 единиц техники и 92 пожарных. Очаги возгорания были обнаружены на первом, четвертом, пятом и шестом этажах 14-этажного здания. По состоянию на 20.20 по местному времени (15.20 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение, из здания были выведены 17 человек, однако в нем по-прежнему остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщения о пострадавших или погибших пока не поступали.

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в мире, сычуань, китай