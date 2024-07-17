https://ria.ru/20240717/pozhar-1960290961.html
В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ
В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ - РИА Новости, 17.07.2024
В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ
Пожар произошел в среду в торговом центре в городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань, в здании находятся оказавшиеся в ловушке люди, сообщило в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:45
2024-07-17T16:45
2024-07-17T16:46
в мире
сычуань
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728537247_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd09b081e58cdf8c5c90f8e46e2389e7.jpg
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Пожар произошел в среду в торговом центре в городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань, в здании находятся оказавшиеся в ловушке люди, сообщило в среду Центральное телевидение Китая. Местное пожарное управление получило сообщение о пожаре в одном из торговых центров города в 18.11 по местному времени (13.11 мск), после чего на место были направлены 20 единиц техники и 92 пожарных. Очаги возгорания были обнаружены на первом, четвертом, пятом и шестом этажах 14-этажного здания. По состоянию на 20.20 по местному времени (15.20 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение, из здания были выведены 17 человек, однако в нем по-прежнему остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщения о пострадавших или погибших пока не поступали.
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945361249.html
сычуань
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728537247_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e3bf87df77d81341e78b79fba62d3ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сычуань, китай
В Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ
ЦТК: в Китае пожар вспыхнул на четырех этажах ТЦ, в помещениях остаются люди
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости.
Пожар произошел в среду в торговом центре в городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань, в здании находятся оказавшиеся в ловушке люди, сообщило в среду Центральное телевидение Китая
.
Местное пожарное управление получило сообщение о пожаре в одном из торговых центров города в 18.11 по местному времени (13.11 мск), после чего на место были направлены 20 единиц техники и 92 пожарных.
Очаги возгорания были обнаружены на первом, четвертом, пятом и шестом этажах 14-этажного здания.
По состоянию на 20.20 по местному времени (15.20 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение, из здания были выведены 17 человек, однако в нем по-прежнему остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщения о пострадавших или погибших пока не поступали.