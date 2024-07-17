https://ria.ru/20240717/pozhar-1960228061.html

В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого

В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого - РИА Новости, 17.07.2024

В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого

Спасатели потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре, сообщили в муниципальном центре управления города. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:34

2024-07-17T13:34

2024-07-17T14:28

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре, сообщили в муниципальном центре управления города.В среду РИА Новости заявили в экстренных службах о возгорании строительных материалов в парке Галицкого, пожар был локализован на 30 квадратных метрах."Пожар в парке "Краснодар" потушили. По предварительным данным, загорелись строительные материалы, которые находятся в рабочем корпусе", - говорится в сообщении.Парк "Краснодар" (неофициально - парк Галицкого) возведён на территории Прикубанского округа Краснодара. Построен на средства предпринимателя Сергея Галицкого - владельца футбольного клуба "Краснодар", стадион которого расположен здесь же. Открыт 28 сентября 2017 года. Парк отличают современная архитектура и ландшафтные зоны, в нем высажены деревья и экзотические растения.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html

краснодар

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар