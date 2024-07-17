https://ria.ru/20240717/pozhar-1960228061.html
В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого
В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого - РИА Новости, 17.07.2024
В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого
Спасатели потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре, сообщили в муниципальном центре управления города. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:34
2024-07-17T13:34
2024-07-17T14:28
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре, сообщили в муниципальном центре управления города.В среду РИА Новости заявили в экстренных службах о возгорании строительных материалов в парке Галицкого, пожар был локализован на 30 квадратных метрах."Пожар в парке "Краснодар" потушили. По предварительным данным, загорелись строительные материалы, которые находятся в рабочем корпусе", - говорится в сообщении.Парк "Краснодар" (неофициально - парк Галицкого) возведён на территории Прикубанского округа Краснодара. Построен на средства предпринимателя Сергея Галицкого - владельца футбольного клуба "Краснодар", стадион которого расположен здесь же. Открыт 28 сентября 2017 года. Парк отличают современная архитектура и ландшафтные зоны, в нем высажены деревья и экзотические растения.
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html
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происшествия, краснодар
В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого
Власти: спасатели полностью потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре, сообщили в муниципальном центре управления города.
В среду РИА Новости заявили в экстренных службах о возгорании строительных материалов в парке Галицкого, пожар был локализован на 30 квадратных метрах.
«
"Пожар в парке "Краснодар" потушили. По предварительным данным, загорелись строительные материалы, которые находятся в рабочем корпусе", - говорится в сообщении.
Парк "Краснодар" (неофициально - парк Галицкого) возведён на территории Прикубанского округа Краснодара. Построен на средства предпринимателя Сергея Галицкого - владельца футбольного клуба "Краснодар", стадион которого расположен здесь же. Открыт 28 сентября 2017 года. Парк отличают современная архитектура и ландшафтные зоны, в нем высажены деревья и экзотические растения.