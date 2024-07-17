Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 17.07.2024 (обновлено: 14:28 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/pozhar-1960228061.html
В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого
В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого - РИА Новости, 17.07.2024
В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого
Спасатели потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре, сообщили в муниципальном центре управления города. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:34
2024-07-17T14:28
происшествия
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960228441_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_46b80b6212705b59502d83ca8fb70f44.jpg
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре, сообщили в муниципальном центре управления города.В среду РИА Новости заявили в экстренных службах о возгорании строительных материалов в парке Галицкого, пожар был локализован на 30 квадратных метрах."Пожар в парке "Краснодар" потушили. По предварительным данным, загорелись строительные материалы, которые находятся в рабочем корпусе", - говорится в сообщении.Парк "Краснодар" (неофициально - парк Галицкого) возведён на территории Прикубанского округа Краснодара. Построен на средства предпринимателя Сергея Галицкого - владельца футбольного клуба "Краснодар", стадион которого расположен здесь же. Открыт 28 сентября 2017 года. Парк отличают современная архитектура и ландшафтные зоны, в нем высажены деревья и экзотические растения.
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960228441_0:197:960:917_1920x0_80_0_0_bcdc1df0ed6cfcf440b417c5d79aac9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре потушили пожар в парке Галицкого

Власти: спасатели полностью потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре

© Фото очевидцаПожар в парке Галицкого в Краснодаре
Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото очевидца
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в парке Галицкого в Краснодаре, сообщили в муниципальном центре управления города.
В среду РИА Новости заявили в экстренных службах о возгорании строительных материалов в парке Галицкого, пожар был локализован на 30 квадратных метрах.
«
"Пожар в парке "Краснодар" потушили. По предварительным данным, загорелись строительные материалы, которые находятся в рабочем корпусе", - говорится в сообщении.
Парк "Краснодар" (неофициально - парк Галицкого) возведён на территории Прикубанского округа Краснодара. Построен на средства предпринимателя Сергея Галицкого - владельца футбольного клуба "Краснодар", стадион которого расположен здесь же. Открыт 28 сентября 2017 года. Парк отличают современная архитектура и ландшафтные зоны, в нем высажены деревья и экзотические растения.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Краснодаре ликвидировали пожар в производственном здании
14 июля, 07:43
 
ПроисшествияКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала