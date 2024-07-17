https://ria.ru/20240717/postradavshie-1960204462.html
Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах
Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах - РИА Новости, 17.07.2024
Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах
Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах в состоянии средней тяжести, динамика у них положительная, заявил помощник министра... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:04
2024-07-17T12:04
2024-07-17T12:04
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
алексей кузнецов
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах в состоянии средней тяжести, динамика у них положительная, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Трое пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" продолжают лечение в стационарах. Их состояние оценивается врачами как средней тяжести, динамика положительная", - сказал Кузнецов журналистам. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
https://ria.ru/20240717/fsin-1960179208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, красногорск, алексей кузнецов, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Алексей Кузнецов, Крокус Сити Холл, Крокус
Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах
Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" находятся в состоянии средней тяжести