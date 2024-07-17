https://ria.ru/20240717/postradavshie-1960204462.html

Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах

Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах - РИА Новости, 17.07.2024

Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах

Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах в состоянии средней тяжести, динамика у них положительная, заявил помощник министра... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:04

2024-07-17T12:04

2024-07-17T12:04

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

алексей кузнецов

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах в состоянии средней тяжести, динамика у них положительная, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Трое пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" продолжают лечение в стационарах. Их состояние оценивается врачами как средней тяжести, динамика положительная", - сказал Кузнецов журналистам. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.

https://ria.ru/20240717/fsin-1960179208.html

россия

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, красногорск, алексей кузнецов, крокус сити холл, крокус