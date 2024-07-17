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Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты - РИА Новости, 17.07.2024
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Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты
Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты - РИА Новости, 17.07.2024
Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты
Прихожане Казанского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе медицинский инструментарий, вода и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:56
2024-07-17T11:56
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сво
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Прихожане Казанского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе медицинский инструментарий, вода и продукты, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Большая посылка с гуманитарной помощью для бойцов СВО собрана силами прихода Казанского храма поселка Стрелецкий Орловского муниципального округа во главе с настоятелем протоиереем Мирославом Семенкив. В нее вошли незаменимые медицинские принадлежности для инфузионной терапии: 560 капельниц, 1200 шприцов", – говорится в сообщении. Как отметили в митрополии, бойцам также отправили 17 упаковок питьевой воды, средства личной гигиены, большие упаковки кофе и чая, десять килограммов меда. Гуманитарная посылка уже доставлена на фронт волонтерами добровольческой организации "Вместе к победе".
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сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, СВО, Гуманитарная помощь

Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты

© Фото : Информационно-аналитический отдел Орловской митрополииГуманитарная посылка для бойцов спецоперации от прихожан Казанского храма Орловской епархии
Гуманитарная посылка для бойцов спецоперации от прихожан Казанского храма Орловской епархии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
Гуманитарная посылка для бойцов спецоперации от прихожан Казанского храма Орловской епархии
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Прихожане Казанского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе медицинский инструментарий, вода и продукты, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Большая посылка с гуманитарной помощью для бойцов СВО собрана силами прихода Казанского храма поселка Стрелецкий Орловского муниципального округа во главе с настоятелем протоиереем Мирославом Семенкив. В нее вошли незаменимые медицинские принадлежности для инфузионной терапии: 560 капельниц, 1200 шприцов", – говорится в сообщении.
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Как отметили в митрополии, бойцам также отправили 17 упаковок питьевой воды, средства личной гигиены, большие упаковки кофе и чая, десять килограммов меда. Гуманитарная посылка уже доставлена на фронт волонтерами добровольческой организации "Вместе к победе".
 
Надежные людиСВОГуманитарная помощь
 
 
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