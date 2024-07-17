https://ria.ru/20240717/pomosch-1960202897.html

Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты

Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты - РИА Новости, 17.07.2024

Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты

Прихожане Казанского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе медицинский инструментарий, вода и... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:56

2024-07-17T11:56

2024-07-17T11:56

надежные люди

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Прихожане Казанского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе медицинский инструментарий, вода и продукты, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Большая посылка с гуманитарной помощью для бойцов СВО собрана силами прихода Казанского храма поселка Стрелецкий Орловского муниципального округа во главе с настоятелем протоиереем Мирославом Семенкив. В нее вошли незаменимые медицинские принадлежности для инфузионной терапии: 560 капельниц, 1200 шприцов", – говорится в сообщении. Как отметили в митрополии, бойцам также отправили 17 упаковок питьевой воды, средства личной гигиены, большие упаковки кофе и чая, десять килограммов меда. Гуманитарная посылка уже доставлена на фронт волонтерами добровольческой организации "Вместе к победе".

https://ria.ru/20240717/lodki-1960155978.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сво, гуманитарная помощь