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Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты
Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты - РИА Новости, 17.07.2024
Орловская епархия направила бойцам СВО медицинские инструменты
Прихожане Казанского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе медицинский инструментарий, вода и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:56
2024-07-17T11:56
2024-07-17T11:56
надежные люди
сво
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Прихожане Казанского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе медицинский инструментарий, вода и продукты, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Большая посылка с гуманитарной помощью для бойцов СВО собрана силами прихода Казанского храма поселка Стрелецкий Орловского муниципального округа во главе с настоятелем протоиереем Мирославом Семенкив. В нее вошли незаменимые медицинские принадлежности для инфузионной терапии: 560 капельниц, 1200 шприцов", – говорится в сообщении. Как отметили в митрополии, бойцам также отправили 17 упаковок питьевой воды, средства личной гигиены, большие упаковки кофе и чая, десять килограммов меда. Гуманитарная посылка уже доставлена на фронт волонтерами добровольческой организации "Вместе к победе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, СВО, Гуманитарная помощь
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Прихожане Казанского храма Орловской епархии собрали и передали бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе медицинский инструментарий, вода и продукты, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Большая посылка с гуманитарной помощью для бойцов СВО
собрана силами прихода Казанского храма поселка Стрелецкий Орловского муниципального округа во главе с настоятелем протоиереем Мирославом Семенкив. В нее вошли незаменимые медицинские принадлежности для инфузионной терапии: 560 капельниц, 1200 шприцов", – говорится в сообщении.
Как отметили в митрополии, бойцам также отправили 17 упаковок питьевой воды, средства личной гигиены, большие упаковки кофе и чая, десять килограммов меда. Гуманитарная посылка уже доставлена на фронт волонтерами добровольческой организации "Вместе к победе".