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В Крыму назвали покушение на Трампа типичным для США сюжетом

В Крыму назвали покушение на Трампа типичным для США сюжетом - РИА Новости, 17.07.2024

В Крыму назвали покушение на Трампа типичным для США сюжетом

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа "типичным сюжетом". РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:52

2024-07-17T06:52

2024-07-17T06:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа "типичным сюжетом". "Относительно покушения на Трампа. То версии о "стрелке-одиночке" - это типичный для США сюжет. Таких "одиночек" тщательно выращивают, психологически обрабатывают, а после того как они сделают свое дело или не сделают, как в этот раз с Трампом, - прячут концы в воду. Как в случае с Кеннеди (35-й президент США Джон Кеннеди - ред.), когда само государство убило своего президента, исполнителей устранили, а материалы дела засекретили", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, покушение на Трампа выгодно Демократической партии США. "Сегодня у республиканцев альтернативы Трампу нет. В случае его гибели Камала Харрис тут же станет проходной, и замена ею Байдена обретет смысл. В Америке со времен охоты на индейцев, когда государство платило премии за скальпы, все основано на крови, убийствах. При этом поддерживается иллюзия, что все законно, а на самом деле меньшинство управляет большинством", - сказал глава парламента. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240717/rassledovanie-1960152174.html

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сша, пенсильвания, америка, дональд трамп, владимир константинов, джон кеннеди (политик), фбр, в мире, покушение на дональда трампа