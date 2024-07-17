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В Крыму назвали покушение на Трампа типичным для США сюжетом - РИА Новости, 17.07.2024
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06:52 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/pokushenie-1960160281.html
В Крыму назвали покушение на Трампа типичным для США сюжетом
В Крыму назвали покушение на Трампа типичным для США сюжетом - РИА Новости, 17.07.2024
В Крыму назвали покушение на Трампа типичным для США сюжетом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа "типичным сюжетом". РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:52
2024-07-17T06:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа "типичным сюжетом". "Относительно покушения на Трампа. То версии о "стрелке-одиночке" - это типичный для США сюжет. Таких "одиночек" тщательно выращивают, психологически обрабатывают, а после того как они сделают свое дело или не сделают, как в этот раз с Трампом, - прячут концы в воду. Как в случае с Кеннеди (35-й президент США Джон Кеннеди - ред.), когда само государство убило своего президента, исполнителей устранили, а материалы дела засекретили", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, покушение на Трампа выгодно Демократической партии США. "Сегодня у республиканцев альтернативы Трампу нет. В случае его гибели Камала Харрис тут же станет проходной, и замена ею Байдена обретет смысл. В Америке со времен охоты на индейцев, когда государство платило премии за скальпы, все основано на крови, убийствах. При этом поддерживается иллюзия, что все законно, а на самом деле меньшинство управляет большинством", - сказал глава парламента. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240717/rassledovanie-1960152174.html
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сша, пенсильвания, америка, дональд трамп, владимир константинов, джон кеннеди (политик), фбр, в мире, покушение на дональда трампа
США, Пенсильвания, Америка, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Джон Кеннеди (политик), ФБР, В мире, Покушение на Дональда Трампа
В Крыму назвали покушение на Трампа типичным для США сюжетом

Константинов назвал покушение на экс-президента США Трампа типичным сюжетом

© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа "типичным сюжетом".
"Относительно покушения на Трампа. То версии о "стрелке-одиночке" - это типичный для США сюжет. Таких "одиночек" тщательно выращивают, психологически обрабатывают, а после того как они сделают свое дело или не сделают, как в этот раз с Трампом, - прячут концы в воду. Как в случае с Кеннеди (35-й президент США Джон Кеннеди - ред.), когда само государство убило своего президента, исполнителей устранили, а материалы дела засекретили", - сказал Константинов РИА Новости.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
СМИ: инспектор МВБ начал расследование покушения на Трампа в Пенсильвании
Вчера, 03:57
По его мнению, покушение на Трампа выгодно Демократической партии США.
"Сегодня у республиканцев альтернативы Трампу нет. В случае его гибели Камала Харрис тут же станет проходной, и замена ею Байдена обретет смысл. В Америке со времен охоты на индейцев, когда государство платило премии за скальпы, все основано на крови, убийствах. При этом поддерживается иллюзия, что все законно, а на самом деле меньшинство управляет большинством", - сказал глава парламента.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Сийярто прокомментировал покушение на Трампа
Вчера, 06:33
 
СШАПенсильванияАмерикаДональд ТрампВладимир КонстантиновДжон Кеннеди (политик)ФБРВ миреПокушение на Дональда Трампа
 
 
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