https://ria.ru/20240717/pogoda-1960305481.html
МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве
МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве - РИА Новости, 17.07.2024
МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве
Спасатели ухудшили прогноз на четверг и пятницу в Москве, предупредив о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:26
2024-07-17T17:26
2024-07-17T17:28
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спасатели ухудшили прогноз на четверг и пятницу в Москве, предупредив о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. Ранее сообщалось о дожде с грозой, которые ожидаются в ночь на четверг в Москве и Подмосковье. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18.07.2024 по 19.07.2024 ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Водителей призывают значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковаться автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20240717/moskva-1960194109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве
МЧС ухудшило прогноз на четверг и пятницу в Москве, предупредив о дожде с грозой