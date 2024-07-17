https://ria.ru/20240717/pogoda-1960305481.html

МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве

МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве - РИА Новости, 17.07.2024

МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве

Спасатели ухудшили прогноз на четверг и пятницу в Москве, предупредив о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:26

2024-07-17T17:26

2024-07-17T17:28

общество

москва

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спасатели ухудшили прогноз на четверг и пятницу в Москве, предупредив о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. Ранее сообщалось о дожде с грозой, которые ожидаются в ночь на четверг в Москве и Подмосковье. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18.07.2024 по 19.07.2024 ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Водителей призывают значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковаться автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240717/moskva-1960194109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии