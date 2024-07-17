Родным погибшей под Белгородом семейной пары выплатят компенсацию
Родные погибшей под Белгородом семейной получат по миллиону рублей
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Молодая семейная пара, которая погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородском районе, работали в компании "Агро-Белогорье", холдинг выплатит по 1 миллиону рублей родственникам погибших, сообщили в пресс-службе.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района.
"Двое сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье" погибли после атаки дрона на личный легковой автомобиль. В машине находились работники "Белгородского свинокомплекса", супруги Шумиловы… Выражаем искренние слова соболезнования родственникам погибших. В самое ближайшее время они получат от компании единовременные выплаты в размере 1 миллиону рублей. Также ГК "Агро-Белогорье" готова оказать всю необходимую помощь семьям и берёт на себя организацию похорон", - говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.
Отмечается, что супруги работали в компании почти 10 лет – с 2014 года. Виталий, 1990 года рождения, работал электриком. 30-летняя Ксения работала на свинокомплексе в должности оператора. "И не так давно вернулась на работу из декретного отпуска. У супругов остались двое несовершеннолетних детей", - добавили в пресс-службе.