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Родным погибшей под Белгородом семейной пары выплатят компенсацию - РИА Новости, 17.07.2024
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15:37 17.07.2024 (обновлено: 16:10 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/pogibshie-1960266493.html
Родным погибшей под Белгородом семейной пары выплатят компенсацию
Родным погибшей под Белгородом семейной пары выплатят компенсацию - РИА Новости, 17.07.2024
Родным погибшей под Белгородом семейной пары выплатят компенсацию
Молодая семейная пара, которая погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородском районе, работали в компании "Агро-Белогорье", холдинг выплатит по 1 миллиону рублей... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:37
2024-07-17T16:10
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Молодая семейная пара, которая погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородском районе, работали в компании "Агро-Белогорье", холдинг выплатит по 1 миллиону рублей родственникам погибших, сообщили в пресс-службе.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района."Двое сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье" погибли после атаки дрона на личный легковой автомобиль. В машине находились работники "Белгородского свинокомплекса", супруги Шумиловы… Выражаем искренние слова соболезнования родственникам погибших. В самое ближайшее время они получат от компании единовременные выплаты в размере 1 миллиону рублей. Также ГК "Агро-Белогорье" готова оказать всю необходимую помощь семьям и берёт на себя организацию похорон", - говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.Отмечается, что супруги работали в компании почти 10 лет – с 2014 года. Виталий, 1990 года рождения, работал электриком. 30-летняя Ксения работала на свинокомплексе в должности оператора. "И не так давно вернулась на работу из декретного отпуска. У супругов остались двое несовершеннолетних детей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html
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белгород, происшествия
Белгород, Происшествия
Родным погибшей под Белгородом семейной пары выплатят компенсацию

Родные погибшей под Белгородом семейной получат по миллиону рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Молодая семейная пара, которая погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородском районе, работали в компании "Агро-Белогорье", холдинг выплатит по 1 миллиону рублей родственникам погибших, сообщили в пресс-службе.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района.
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"Двое сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье" погибли после атаки дрона на личный легковой автомобиль. В машине находились работники "Белгородского свинокомплекса", супруги Шумиловы… Выражаем искренние слова соболезнования родственникам погибших. В самое ближайшее время они получат от компании единовременные выплаты в размере 1 миллиону рублей. Также ГК "Агро-Белогорье" готова оказать всю необходимую помощь семьям и берёт на себя организацию похорон", - говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.
Отмечается, что супруги работали в компании почти 10 лет – с 2014 года. Виталий, 1990 года рождения, работал электриком. 30-летняя Ксения работала на свинокомплексе в должности оператора. "И не так давно вернулась на работу из декретного отпуска. У супругов остались двое несовершеннолетних детей", - добавили в пресс-службе.
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