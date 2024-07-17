https://ria.ru/20240717/pogibshie-1960266493.html

Родным погибшей под Белгородом семейной пары выплатят компенсацию

Родным погибшей под Белгородом семейной пары выплатят компенсацию - РИА Новости, 17.07.2024

Родным погибшей под Белгородом семейной пары выплатят компенсацию

Молодая семейная пара, которая погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородском районе, работали в компании "Агро-Белогорье", холдинг выплатит по 1 миллиону рублей... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:37

2024-07-17T15:37

2024-07-17T16:10

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Молодая семейная пара, которая погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородском районе, работали в компании "Агро-Белогорье", холдинг выплатит по 1 миллиону рублей родственникам погибших, сообщили в пресс-службе.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района."Двое сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье" погибли после атаки дрона на личный легковой автомобиль. В машине находились работники "Белгородского свинокомплекса", супруги Шумиловы… Выражаем искренние слова соболезнования родственникам погибших. В самое ближайшее время они получат от компании единовременные выплаты в размере 1 миллиону рублей. Также ГК "Агро-Белогорье" готова оказать всю необходимую помощь семьям и берёт на себя организацию похорон", - говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.Отмечается, что супруги работали в компании почти 10 лет – с 2014 года. Виталий, 1990 года рождения, работал электриком. 30-летняя Ксения работала на свинокомплексе в должности оператора. "И не так давно вернулась на работу из декретного отпуска. У супругов остались двое несовершеннолетних детей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html

https://ria.ru/20240717/drony-1960275361.html

белгород

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия