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Бойцы группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 17.07.2024 (обновлено: 05:50 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/podrazdelenija-1960155163.html
Бойцы группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков
Бойцы группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков - РИА Новости, 17.07.2024
Бойцы группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков
Штурмовые подразделения группировки "Север" в ходе боевых действий захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих, видео предоставило... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:10
2024-07-17T05:50
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июл - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки "Север" в ходе боевых действий захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих, видео предоставило Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Север" на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БпЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях", - говорится в сообщении. Отмечается, что украинские военнослужащие предприняли попытку атаковать позиции российских войск и "встретили ожесточенный отпор"/ "Передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками. По боевикам было нанесено огневое поражение", - сообщили в Минобороны. На кадрах видно, что несколько украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам. Как уточняется, благодаря слаженной работе штурмовой группы и корректировке с воздуха удалось уничтожить сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ. "Тремя штурмовыми группами выдвинулись на три разных "опорника", наткнулись на два пулемета. Соответственно, два пулемета погасили артиллерией. За счет этого штурмовики по двум разным флангам смогли взять "опорник" и выбить оттуда противника", - рассказал штурмовик с позывным "Мирон".
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946567800.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков

Штурмовые подразделения "Севера" захватили позиции, взяв в плен боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июл - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки "Север" в ходе боевых действий захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих, видео предоставило Минобороны РФ.
"Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Север" на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БпЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что украинские военнослужащие предприняли попытку атаковать позиции российских войск и "встретили ожесточенный отпор"/
"Передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками. По боевикам было нанесено огневое поражение", - сообщили в Минобороны.
На кадрах видно, что несколько украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам.
Как уточняется, благодаря слаженной работе штурмовой группы и корректировке с воздуха удалось уничтожить сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ.
"Тремя штурмовыми группами выдвинулись на три разных "опорника", наткнулись на два пулемета. Соответственно, два пулемета погасили артиллерией. За счет этого штурмовики по двум разным флангам смогли взять "опорник" и выбить оттуда противника", - рассказал штурмовик с позывным "Мирон".
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