https://ria.ru/20240717/podrazdelenija-1960155163.html

Бойцы группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков

Бойцы группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков - РИА Новости, 17.07.2024

Бойцы группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков

Штурмовые подразделения группировки "Север" в ходе боевых действий захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих, видео предоставило... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:10

2024-07-17T05:10

2024-07-17T05:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июл - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки "Север" в ходе боевых действий захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих, видео предоставило Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Север" на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БпЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях", - говорится в сообщении. Отмечается, что украинские военнослужащие предприняли попытку атаковать позиции российских войск и "встретили ожесточенный отпор"/ "Передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками. По боевикам было нанесено огневое поражение", - сообщили в Минобороны. На кадрах видно, что несколько украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам. Как уточняется, благодаря слаженной работе штурмовой группы и корректировке с воздуха удалось уничтожить сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ. "Тремя штурмовыми группами выдвинулись на три разных "опорника", наткнулись на два пулемета. Соответственно, два пулемета погасили артиллерией. За счет этого штурмовики по двум разным флангам смогли взять "опорник" и выбить оттуда противника", - рассказал штурмовик с позывным "Мирон".

https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946567800.html

https://ria.ru/20231110/plen-1908592457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины